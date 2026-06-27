Le Prime Pagine dei giornali di sabato 27 giugno 2026

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 27 giugno 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 27 giugno 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SAN CIRILLO D’ALESSANDRIA, VESCOVO E DOTTORE DELLA CHIESA. Testimone di Gesù Cristo, “Verbo di Dio incarnato”: questo è San Cirillo di Alessandria nelle parole di Benedetto XVI in un’udienza generale nel 2007. Venerato come Santo sia in Oriente sia in Occidente, dal 1882 Cirillo è Dottore della Chiesa. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDì 27 GIUGNO 1996

Sgominata gang di strozzini. Cassino: 12 persone denunciate c’è anche un noto avvocato. Operazione antiusura della Squadra Mobile: scoperto giro miliardario di prestiti a tassi del 15% mensile. Dopo i sette segnalati dell’altro giorno nuovo, duro colpo della polizia al ramificato giro di finanziamenti capestro. Commercianti le vittime.

Il sindaco Fanelli: “La crisi è tutta colpa di ingerenza esterne“. Comune di Frosinone. Maggioranza ricompattata. La posizione del Primo Cittadino in merito alle turbolenze registrate all’interno della maggioranza che lo sostiene e che potevano sfociare in azioni clamorose, tipo mozione di sfiducia o dimissioni di alcuni consiglieri.

Scorie nocive, intreccio di inchieste. Porta ad isoletta d’Arce un troncone di un troncone dell’indagine Phoney Money partita da Aosta.

Morti sospette, la perizia accusa. Svolta nell’inchiesta sui decessi degli anziani di Alatri in vacanza in Abruzzo. Gli esperti nominati dalla Procura hanno chiarito le cause che determinarono l’epidemia di legionella. Le indagini sono ora nella fase finale: al momento l’unico indagato è il titolare dell’albergo Excelsior di Montesilvano che ospitò la comitiva.

Società multiservizi per creare occupazione, vertice con i Comuni. La provincia convoca i sindaci. Ceccano, l’amministrazione comunale assume 110 disoccupati per lavori di pubblica utilità.

Imprese, Europa più vicina. Già operativi centri di assistenza in Francia e Romania. Piano della Camera Di Commercio.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI SABATO 27 GIUGNO 2026

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