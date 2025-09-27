Le Prime Pagine dei giornali di sabato 27 settembre 2025

[E’ LA STAMPA BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 27 settembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 27 settembre 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Vincenzo de’ Paoli, sacerdote, fondatore della Congregazione della Missione e delle Figlie della Carità, patrono di tutte le Associazioni di Carità. Di origini umili, Vincenzo a 19 anni è già prete ma il sacerdozio è solo un modo per sistemarsi. A contatto con i poveri decide di dedicare la sua vita a una carità attiva. Fonda le Dame e poi le Figlie della Carità, si occupa della formazione del clero. Muore nel 1600, è canonizzato nel 1737. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDI’ 27 SETTEMBRE 1995

Scandalo USL, stretta finale. Riprendono gli interrogatori per gli appalti irregolari: davanti al magistrato sfileranno tutti gli indagati. Forniture gonfiate: stanno per partire otto avvisi di garanzia. Sotto inchiesta gli acquisti di materiale sanitario che avrebbero favorito le ditte farmaceutiche. Nuove indagini.

Ferrovie bocciano a sorpresa il maxi interporto. Colpo di scena negli studi di TVN. Dopo cinque anni di polemiche, affondato senza appello il progetto.

Operavano sotto falso nome: chirurghi indagati. Per parecchio tempo avrebbero operato sotto falso nome in una clinica privata di isola del Liri convenzionata con il servizio sanitario nazionale.

Legionella, altri contagiati ad Alatri. Salgono a 10 i ricoverati a Frosinone, nuovi casi nel reatino. Anziani del Comune di Nespolo contraggono la malattia dopo una vacanza all’hotel Excelsior. Muore un pensionato di 80 anni.

Trasporti caos, alunni a piedi. Le disfunzioni maggiori nel capoluogo, nel cassinate e nel sorano. Il Cotral accusa il Provveditorato. Studenti inviperiti: “Gli orari dei bus sono tutti da rivedere“. I ragazzi del liceo scientifico Severi di Frosinone per soli cinque minuti sono costretti ad aspettare la nuova corsa per un’ora e mezza.

Il collegio Leoniano di Anagni apre ai laici, al via i nuovi corsi. Inaugura il cardinale Ruini. Da quest’anno l’istituto ospiterà il secondo livello per specializzarsi in teologia.

Dimissioni del vicesindaco Giorgi. A Ferentino è guerra in giunta. Alzata di scudi dei partiti che sostengono l’attuale giunta comunale di Ferentino contro quanti osano mettere in dubbio la correttezza l’onestà e l’impegno politico del sindaco Fabio Schietroma.

Denunciati sindaco e assessore. A Ceccano un’impresa funebre ipotizza favoritismi. Si inasprisce la polemica per lavorare nel cimitero. La Funeral House si rivolge alla procura.



