Le Prime Pagine dei giornali di sabato 28 febbraio 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio
IL SANTO DEL GIORNO
San Romano, abate. Eremita del V secolo, si reca sul massiccio del Giura in Francia con la Bibbia e gli attrezzi di lavoro in spalla. Raggiunto dal fratello Lupicino, dà vita a Condat alla sua prima comunità monastica. Mite e tollerante, la tradizione lo ricorda mentre abbraccia due poveri lebbrosi, che guariscono. (Leggi tutto)
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDI’ 28 FEBBRAIO 1996
Tassa sui rifiuti, maxi stangata. La maggioranza di centrodestra approva aumenti del 70%. Maratona in consiglio comunale per approvare le nuove tariffe dei tributi ed il bilancio dell’ente. Intanto Forza Italia perde altri due consiglieri: Morgia e La Marra formano un nuovo gruppo indipendente con Spaziani Testa.
Cambio al vertice dell’università. Nuovo rettore a Cassino. Rossi entra nel governo.
Centrale elettrica, lavori al via. Il Tar ha dato l’ok ma Comune e ambientalisti non si danno per vinti. L’impianto a metano di Villa Santa Lucia produrrà 200 MW di cui l’80 % sarà venduto all’Enel.
Chiude la mensa in tre ospedali, personale in sciopero. Disagi a Sora, Isola del Liri e Arpino. Per evitare problemi seri, ai degenti è stato disposto un piano di emergenza.
Tutti contro il sindaco, il bilancio non si vota. A Sora Comune nel caos. Manca il numero legale e va a vuoto il Consiglio alla vigilia del commissariamento prefettizio. L’assenza di 12 consiglieri su 20 non ha consentito la approvazione del bilancio di previsione per il 1996.