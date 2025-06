Le Prime Pagine dei giornali di sabato 28 giugno 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 28 giugno 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Ireneo, vescovo di Lione e martire. Sant’Ireneo è il primo grande teologo della Chiesa. Il suo nome, che in greco significa “pacifico”, coincide con un programma di vita. Vescovo di Lione, grande difensore del Vangelo dalle eresie, è stato un “buon pastore” fino alla morte, avvenuta forse nel 202. (Leggi).

I TITOLI DI MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 1995

Una città ferma in cantiere. Marciapiedi lasciati a metà, strade chiuse, parcheggi in sospeso, liti continue con le ditte appaltatrici. Tutte le opere pubbliche, piccole e grandi, segnano il passo. Il Comune se la prende con il Genio Civile che ritarda i permessi e la regione che non dà i soldi. Intanto l’assessore fa la voce grossa.

Chi non vuole più l’interporto? Ruggiero accusa. Il leader dei laburisti all’attacco. Imprenditori e Provincia invitati a cessare le liti e a darsi da fare per presentare i progetti entro agosto, pena la perdita dei finanziamenti.

Cocaina, le ragazze non parlano. Atina. Blitz della polizia nel pub: oggi sarà interrogato il gestore dell’Highlander.

Uno spot acchiappastudenti. Sulle emittenti televisive di tre province, messaggi promozionali su servizi e potenzialità dell’ateneo. Cassino, l’università si fa pubblicità per aumentare le iscrizioni. “Andremo incontro alle esigenze degli allievi – sottolinea il rettore Federico Rossi – affinché scelgano il corso di studi più rispondente”.

Vandali a scuola, chi rompe pagherà i danni. Mano dura della Provincia. Iniziativa dell’assessore Oreste della Posta: “Anche il provveditore è d’accordo, bisogna recuperare la cultura del bene pubblico a partire dai banchi”.

Incarichi sospetti, due indagati. Esperia, sotto accusa presidente e tecnico della Comunità Montana. Assegnata a tre professionisti esterni all’ente la sistemazione di alcune strade prima delle ultime elezioni comunali. I particolari della vicenda.

Elcat, cassa prorogata ma il futuro resta incerto. In alto mare le trattative d’acquisto. Intanto alla Valeo è stata aperta la procedura di mobilità per 26 dipendenti. Oggi incontro decisivo sui 224 tagli annunciati alla Klopman.

