['E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali di sabato 28 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio
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Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 27 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio. A causa dello sciopero dei giornalisti, indetto dalla Fnsi per protestare contro il mancato rinnovo del contratto nazionale di lavoro, alcuni quotidiani non sono usciti
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IL SANTO DEL GIORNO
San Castore, martire a Tarso. Viene commemorato dal Martirologio Geronimiano (il più antico catalogo di martiri cristiani della Chiesa latina, V secolo) e dal Martirologio Romano: secondo la tradizione, sarebbe stato martirizzato a Tarso, in Cilicia (attuale Turchia) con un altro cristiano, Doroteo o Stefano. (Leggi tutto)
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI SABATO 28 MARZO 1996
Trasporto urbano, scattano i tagli. Cancellati nel capoluogo circa 300.000 km di corsE l’anno. La Geaf sull’orlo della crisi: “La regione non ci ha mai pagato per il servizio svolto“. In mobilità 13 autisti.
Alleanza Nazionale chiede la testa della vicepresidente finita sotto inchiesta. Promozioni facili alla Provincia. Fabio Bracaglia, capogruppo di AN alla Provincia, ha chiesto al presidente Loreto Gentile di sospendere cautelativamente Rita Martelluzzi.
Spacciavano davanti alle scuole, giovani arrestati. Rubava ricette per venderle ai tossici, denunciato. Droga a Ceprano e Arce.
Sequestrate mucche clandestine. 107 capi e 39 pecore rinvenute in una stalla di Pignataro. Accertamenti da parte dei carabinieri per scoprirne la provenienza. Alcuni animali rubati in provincia di Latina. Denunciato per ricettazione un allevatore. Rinvenute una punzonatrici e targhette sanitarie di riconoscimento.
Assegnate ultime case dell’istituto case popolari. In ottocento restano a mani vuote a Sora. Ieri completata la graduatoria.
Sanità troppo cara per i turisti. Allarme di medici e albergatori a Fiuggi. “La prego di rendere noto il problema ai suoi associati affinché sin dalla prenotazione avvisino i loro clienti di portare con se medicinali necessari e sufficienti per la durata del soggiorno“. Così termina la lettera inviata al presidente degli albergatori di Fiuggi.