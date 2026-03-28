Le Prime Pagine dei giornali di sabato 28 marzo 2026

[LA STORIA] Nell’ultimo turno di campionato i giovani e promettenti portieri di Frosinone e Lazio hanno neutralizzato un penalty e poi si sono ritrovati nell’Under 21. Entrambi sono saliti alla ribalta un po’ per caso ma poi hanno dimostrato di poter diventare gli eredi di Donnarumma in Nazionale

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