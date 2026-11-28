Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 28 novembre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 28 novembre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SAN GIACOMO DELLA MARCA, SACERDOTE FRANCESCANO. È un predicatore di fuoco, ma la severità è ammorbidita dalla clemenza. Giacomo, marchigiano, diventa francescano nel 1415 ed è inviato nell’Europa dell’Est. Sa ammaliare con gesti e parole e si scaglia soprattutto contro l’usura: per combatterla inventa i Monti di Pietà. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDì 28 NOVEMBRE 2006

Camera di Commercio, vince Papetti. Eletto presidente con i voti di Ascom, Confindustria, coop e sindacato. Scongiurato un nuovo commissariamento. L’altra cordata punta su Di Giorgio, ma finisce 15 a 11.

Ciociaria, la ricetta di Marrazzo. Superstrada ultimata entro il 2009 e novità per il distretto della carta. Stati generali dell’Unione con il presidente della Regione. Scalia: «La collaborazione funziona». Marzi: «Rilanciamo l’edilizia».

Eroe sull’A1, attestato del ministro. A Simone Ricci riconoscimento di pubblica benemerenza al merito civile. Il giovane di Ceprano intervenne dopo un incidente, ma fu investito da un’altra auto che gli fratturò le gambe.

Laurea “honoris causa” a Simone Veil. Il titolo sarà conferito sabato alla prima donna presidente del Parlamento europeo. La cerimonia di terrà alla Folcara in occasione del decimo anno della falcoltà di Giurisprudenza.

Frosinone rinuncia a giocare, finisce 1 a 1. Canarini belli a metà: dopo essere passati in vantaggio con Margiotta, si spengono. Il Mantova strappa un meritato pari nel posticipo della tredicesima di andata. Nel primo tempo occasione d’oro sciupata da Lodi.



LE PRIME PAGINE DI SABATO 28 NOVEMBRE 2026

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