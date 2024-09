Le Prime Pagine dei giornali di sabato 28 settembre 2024

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio di sabato 28 settembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Venceslao, Dura di Boemia, Martire. Venceslao, nato a Praga nel 907, diventa duca di Boemia giovanissimo. Cristianizza il suo Paese, è nobile nel senso più alto, una vota sceglie di battersi in duello pur di non trascinare i suoi soldati in battaglia e l’avversario si riconcilia con lui. Muore per una congiura del fratello nel 935. Leggi qui

I TITOLI DI MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE 1994

Acqua, a caccia dei ladri. Il Comune di Frosinone darà ordine di cercare gli abusivi, una volta scoperti li denuncerà per furto al magistrato. Crescono le proteste per le bollette d’oro e l’assessore si difende. Le associazioni dei pensionati, degli agricoltori e dei consumatori, sono sul piede di guerra: preparano manifestazioni e ricorsi.

Il sindaco ordina al manager Usl: “Togli i topi dai nostri uffici“. Il Comune sul piede di guerra. Ultimatum del primo cittadino per la disinfestazione dei locali di via Fabi. Torti replica: “La facciamo ma dovete pagare“.

Arpino. Abuso d’ufficio: dal giudice Romolo Rea e l’ex senatore Struffi. Nel luglio 1991 l’architetto Vitale chiese alla Procura di Cassino di fare luce su alcune irregolarità nel piano regolatore.

Lo sviluppo non abita qui. Il reddito dei ciociari molto inferiore a quella nazionale. La provincia retrocede nella classifica dell’Istituto Tagliacarne: siamo gli ultimi nel Lazio. Confermati gli allarmi lanciati dagli imprenditori sul pericoloso stato di crisi dell’industria. Il ciociaro nel ‘93 ha guadagnato 22 milioni di lire contro i 24 milioni degli altri italiani ed i 28 dei regionali.

Mobilitati tutti i sindaci del Sorano per riavere gli sgravi fiscali aboliti. Attesa per il vertice di oggi alla Provincia. L’allarme arriva un po’ da tutta la Ciociaria sulle gravissime conseguenze dell’aumento del costo del lavoro, dovuto al venir meno dei benefici. Molte aziende mostrano i segni di una pesante crisi.



D’Amata: salvo l’ospedale a Ferentino. Concrete rassicurazioni dell’assessore regionale alla Sanità. Nel corso di un incontro in città ha ribadito l’errore commesso nel conteggiare i posti letto del nosocomio: sono 121 e non 94.

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio di sabato 28 settembre 2024.

