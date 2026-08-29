Le Prime Pagine dei giornali di sabato 29 agosto 2026

La riqualificazione di piazza Labriola non è più solo un’opera pubblica. È diventata il campo di battaglia tra due idee di città. Ma mentre Salera ha una linea chiara, l’opposizione si divide tra chi vuole integrare il progetto Bianchi e chi vuole sostituirlo. La Lega usa «alternativo», Polidoro dice «integrativo». Sono due parole. Politicamente, sono due piazze diverse.