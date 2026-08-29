Le Prime Pagine dei giornali di sabato 29 agosto 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 29 agosto 2026
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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 29 agosto 2026
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IL SANTO DEL GIORNO
Santa Sabina, romana, nella sua chiesa sull’Aventino. Santa Sabina è una martire cristiana vissuta nel II secolo, morta per la propria fede attorno all’anno 120. Le sue reliquie si trovano nella Basilica di Santa Sabina all’Aventino. La Chiesa la ricorda il 29 agosto. (Leggi tutto)
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDI’ 29 AGOSTO 1996
Allarme rosso per l’agricoltura. Nessun insediamento nel 1996, inutilizzati fondi agevolati per miliardi. Analizzando gli ultimi dati di Bankitalia si scopre che si fa sempre più profonda la crisi del settore in Ciociaria. Siamo gli ultimi a livello regionale per l’acquisto delle attrezzature.
“Io non pago mai nulla“ e accoltella un marocchino: arrestato. A Cassino aggressione in pieno centro.
Deluso in amore ferisce una prostituta. Arrestato giovane di Ausonia. Aveva aggredito la donna dopo un rapporto consumato in auto.
“Caro Sindaco eccoti i cani. Ora pensaci tu“. Singolare protesta di chi ha cercato invano una casa per dei cuccioli abbandonati.
Largo ai negozi. Nella vecchia sala arcobaleno di Cassino sorgerà un centro commerciale. Picconata alla cultura e al tempo libero. Fallito ogni tentativo di salvataggio con Comune e università. La famiglia Miele ha investito 6 miliardi nella nuova struttura che ospiterà 21 esercizi. Assessore perplesso sull’iniziativa.
L’azienda tiene duro, si va allo scontro. Vertenza ex Winchester. A vuoto il vertice all’Unione Industriale con i sindacati: confermati 65 licenziamenti. Un nuovo incontro è stato fissato per il 6 settembre. Si organizzano le forme di lotta.