Le Prime Pagine dei giornali di sabato 29 novembre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 29 novembre 2025.
IL SANTO DEL GIORNO
San Saturnino, martire sulla via Salaria Nuova. È uno degli infiniti martiri dei primi secoli. Di Saturnino, originario di Cartagine, parla Papa San Damaso, che ne ricorda l’esilio a Roma a causa della fede sotto l’imperatore Decio e quindi la morte crudele avvenuta nel 304 sotto Massimiano. (Leggi qui).
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDì 29 NOVEMBRE 1995
L’omicida: “Volevo difendermi“. Delitto del Sacro Cuore. Ricostruito davanti ai giudici della Corte d’Assise l’assassinio di Giordano Ferri. Daniele Paris: “Sono stato bastonato, allora ho preso il coltello“. A questo punto il processo riprende domani sul luogo della accoltellamento: saranno ripercorse le varie fasi della rissa sfociata nel sangue.
Cimitero, due super testi rivelano gli affari sporchi. Per l’inchiesta sul cimitero di Frosinone due sono adesso le persone che il magistrato ha iscritto nel registro degli indagati. Si tratta di altrettanti tecnici comunali: per loro si ipotizza l’abuso d’ufficio.
Il sindaco Fanelli: “Non ho paura di nuove elezioni“. Fallito il recupero dei transfughi. Il gruppone di Ottaviani va avanti compatto: crisi sempre più nera.
Quattro allievi super. in premio una borsa di studio. I vincitori del concorso bandito dalla Federlazio e dal Provveditorato agli Studi.
Nomadi, sindaci in rivolta. Telegrammi allarmati, chiesto un incontro al presidente Dini per scongiurare l’arrivo degli zingari. Il ministero conferma: centinaia di rom al campo di Aquino. Sabato consiglio comunale aperto con i primi cittadini di Cassino, Aquino, Roccasecca, Castrocielo, Colle San Magno, Terelle, Sant’Elia.
Ora la Cgil lancia l’offensiva qualità per uscire dalla crisi. Contratti, la strategia del sindacato. Richiesti più servizi per le imprese e lo sblocco dei fondi per le opere pubbliche.
Ferentino e Ceprano, salvare gli ospedali. Antonio Tajani, coordinatore nel Lazio di Forza Italia va in aiuto dell’ospedale di Ferentino, mentre Alessandro Foglietta consigliere regionale di Alleanza Nazionale chiede all’assessore alla Sanità della Regione punizioni per Giuseppe Torti, direttore generale della Usl di Frosinone che ha chiuso il reparto di Medicina del Ferrari di Ceprano.
La pantera si è stancata. Un migliaio di studenti ieri ha sfilato per le strade di Cassino. Fiacca manifestazione degli allievi che protestano contro lo stato di abbandono delle scuole cittadine. Pochi gli istituti ancora occupati dai più decisi.
LE PRIME PAGINE DI SABATO 29 NOVEMBRE 2025
l’edizione odierna del giornalI nazionali non è stata pubblicata a causa dello sciopero svoltosi nella giornata di ieri. Sono presenti in edicola solo i quotidiani di territorio.
