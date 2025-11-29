Le Prime Pagine dei giornali di sabato 29 novembre 2025

Il brano del Vangelo di Matteo è di strettissima attualità. Non ci accorgiamo ad esempio di vivere in un ambiente culturale dove cresce sempre più l’idea che la guerra sia qualcosa di accettabile, dimenticandoci della tragedia di Hiroshima e Nagasaki e senza ricordare che nella nostra Costituzione è stata ripudiata. Per questo bisogna svegliarsi dal sonno dell’inconsapevolezza