Le Prime Pagine dei giornali di sabato 3 gennaio 2026

*

*

IL SANTO DEL GIORNO

NOME DI GESU’. Gesù significa “Dio salva”. Il Nome di Dio rivelato nel roveto a Mosè sul Sinai, in Gesù splende in tutta la sua chiarezza: Dio è il Salvatore di tutti. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDI’ 2 GENNAIO 1996

Lavoro, nessun segnale di ripresa. Dal 1992 ad oggi sono stati persi oltre 25.000 posti. Gli ultimi dati Istat per la Ciociaria confermano l’allarme. Industria e agricoltura i settori più colpiti. Da quando la recessione ha fatto sentire i primi effetti, 1000 aziende hanno dovuto cessare l’attività. La mappa della crisi. Dall’Elcat alla Sace, gli operai sotto la scure della recessione.

Sfiducia al sindaco, Forza Italia fa marcia indietro su tutta la linea. Crisi, la soluzione dopo la befana.

Falsi invalidi, lo scandalo dilaga. Più di 30 gli assunti alla Usl non sottoposti a visita di controllo. Carabinieri e ispettori indagano anche sulle percentuali di posti riservati alle categorie protette.

Locomotore deraglia, un morto. Enrico Ugolini, macchinista, è rimasto schiacciato nella cabina. Nell’incidente a Piedimonte San Germano è coinvolto anche il manovratore Mario Viola, ora in prognosi riservata. La tragedia alla stazione mentre si allestiva un treno merci per Bologna. La scorsa settimana, un’altra motrice è uscita dai binari.

Cinquanta morti e più di 1000 feriti sulle strade ciociare. Un anno difficile per la polstrada. Il sindacato Siulp protesta: “Pochi uomini e mezzi antiquati per fermare le stragi“.

Il Liri fa paura, allarme nella valle. Servono una trentina di miliardi per salvaguardare Sora ed Isola, ma i soldi non ci sono.

Bilancio 95, fischi e applausi per il sindaco. A Cassino l’opposizione: “I progetti più urgenti sono rimasti fermi“. Per Scittarelli del Cdu la città aspetta ancora fogne e gas. La replica del sindaco Petrarcone: “Falso siamo vicini al traguardo“.

Provincia fuori dal Cotral, sindacati preoccupati. Dopo la decisione dell’Amministrazione provinciale di uscire dal Cotral Cgil Cisl uil hanno chiesto al presidente Loreto Gentile un incontro urgente dal momento che sull’argomento non si era sviluppato alcun dibattito preventivo con le organizzazioni sindacali.

LE PRIME PAGINE DI SABATO 3 GENNAIO 2026

Screenshot

