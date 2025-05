Le Prime Pagine dei giornali di sabato 3 maggio 2025

Il Rapporto BES, creato da ISTAT nel 2010, valuta il benessere della società italiana attraverso indicatori economici e sociali. L’analisi annuale comprende 12 domini e il BesT per disuguaglianze territoriali. Nel Lazio 2024, Frosinone mostra risultati migliori in salute e istruzione, ma peggiori in innovazione e sicurezza.