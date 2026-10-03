Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 3 ottobre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 3 ottobre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SANTA CANDIDA, MARTIRE SULLA VIA PORTUENSE. Questa Santa vergine Candida, martire dei primi secoli cristiani, è probabilmente sepolta a Roma, nel cimitero di Ponziano che sorge lungo la via Portuense. Secondo alcuni sarebbe stata lei a seppellire il martire Pimenio e per questo sarebbe stata condannata a sua volta al martirio. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI I TITOLI DI MARTEDì 3 OTTOBRE 2006

Sprangata in testa alla suocera. Lite tra due famiglie, quattro in ospedale. La donna, 43 anni, è grave. Furibonda rissa a Casalvieri, restano un mistero i motivi della contesa. Fioccano le denunce.

Muore mangiando una fetta di prosciutto. Perde la vita Franco Di Mario, 52 anni. I familiari: «E’ stato un infarto».

Tagli, Comuni in ordine sparso. Frosinone aumenterà l’Ici, Sora l’Irpef. Cassino: sì alla tassa di soggiorno. Meno soldi dal Governo agli enti locali, ecco come si regoleranno i sindaci dei maggiori centri ciociari

Deficit del Comune, fissate le misure di rientro. Si punta alle dismissioni di aree e immobili: mercato coperto e una scuola e piccole aree comunali

Si barrica per evitare lo sfratto. Transennata la zona, paralizzato per ore il centro di Anagni.

La “tassa delle stelle”. A Fiuggi farebbe comodo ma il sindaco Bonanni è categorico: «Mai. Frenerebbe il turismo». Fiuggi. Dopo la festa dell’Udc ad ottobre la convention della corrente di Storace.

Zeman: «Le regole valgono per tutti». Dopo il rinvio di Juve-Brescia in forse anche Frosinone-Lecce.

LE PRIME PAGINE DI SABATO 3 OTTOBRE 2026

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