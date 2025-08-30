Le Prime Pagine dei giornali di sabato 30 agosto 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 30 agosto 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Beato Alfredo Ildefonso Schuster, cardinale, arcivescovo di Milano. Romano, di formazione benedettina, Ildefonso diventa sacerdote, quindi arcivescovo di Milano e cardinale creato da Pio XI . Ottimo pastore negli anni difficili della guerra, sempre vicino alla sua gente, si spegne nel 1954 nel seminario di Venegono, che aveva contribuito a costruire. (Leggi qui)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDI’ 30 AGOSTO 1995

Affittopoli sbarca a Cassino. Mentre l’istituto paga 350 milioni l’anno per la sua sede, loca un intero palazzo a buon mercato. l’allegra gestione dell’Inps: decine di inquilini superfavoriti. Il direttore de Gregorio ammette: “E’ vero la nostra situazione non è ideale: ma purtroppo il patrimonio è gestito a Roma“.

Elcat, è cominciata la grande caccia ai nuovi acquirenti. Per salvare 450 posti di lavoro. L’assessore regionale Lucisano chiede un incontro con Borghini.

Marina non vuole lasciare il convento. Dopo essere stata segregata dalla sorella in uno scantinato, la donna di Anagni ha trovato la serenità. Ora sarà il consiglio delle suore a decidere se continuare ad ospitare l’anziana invalida.

Un sacco di indifferenza. Perdura lo stato di allarme sanitario determinato dalle carcasse in avanzato stato di decomposizione. Vergognoso scaricabarile per rimuovere i pesci avvelenati nel fiume. Nessun ente, dalla Usl al Comune di Patrica per finire alla Provincia ha mosso un dito. Sotto accusa scarichi killer di soda.

L’appalto sui rifiuti non convince: esposto in Procura. A Cassino sotto accusa la giunta. La gara sarebbe illegittima perché si farebbe costruire una discarica abusiva.

“Rischiamo la vita, eppure non basta“. Applausi dopo l’incidente dei carabinieri a Ceccano. Lo sfogo del maresciallo Biamonte. Amareggiati militari della locale caserma: “Difendiamo la gente, giorno e notte e qualcuno ci vede come i nemici“.

Dalla missione in Somalia a capo dei Parà. Ferentino, ufficiale e gentiluomo. Il colonnello Pierluigi Torelli decorato con la croce d’argento per aver assicurato medicinali e viveri alle popolazioni stremate.



