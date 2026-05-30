Le Prime Pagine dei giornali di sabato 30 maggio 2026

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 30 maggio 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 30 maggio 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

Santa Giovanna d’Arco, vergine. La ragazza che restituì l’onore alla corona di Francia e morì accusata falsamente di eresia. È la parabola celebre e drammatica di Giovanna d’Arco. La Santa, arsa sul rogo nel 1431, guidò l’esercito alla liberazione di Orléans dagli inglesi, spinta da una imperiosa missione divina. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDì 30 MAGGIO 1996

Fuggi, appello al pool di milano. Il sindaco scrive a Borrelli e invia tutti gli atti della guerra con Ciarrapico. Guerra per le terme. Celani “Troppi giudici hanno danneggiato la città”. L’ex patron delle fonti: “Accuse diffamatorie”.

Il sindaco striglia i funzionari: “Chi sbaglia paga”. Comune di Frosinone. Rivoluzione organizzativa. Ogni 7 giorni la verifica dei programmi. I primi impegni.

Insegnante accusato di molestie. Villa Santo Stefano. Sei ragazzine delle Medie denunciano il professore. Sarebbero state toccate e fatte oggetto di attenzioni. I carabinieri inviano un rapporto alla Procura.

Quattro miliardi per la formazione. L’assessore Della Posta: “Noi possiamo solo coordinare le iniziative”. Lotta alla disoccupazione. Fondi dalla Regione alla Provincia per finanziare nuovi corsi di qualificazione. Martedì prossimo in un convegno, esperti spiegheranno a Imprenditori e privati come accedere ai fondi.

Programma edilizio da 10 miliardi: parola al Consiglio di Stato. Cassino. Vertenza comune-privati. Gli amministratori hanno chiesto di ridurre le cubature: la decisione ci sarà il 14 luglio.

Rifiuti tutti gli scarti di Colfelice a Panaccioni. Alleanza Nazionale contro la Regione. Cassino.

Sciopero al Propellenti contro i turni di lavoro. Il direttore dello Stabilimento Militare di Fontana Liri non è disponibile a fare un passo indietro.

LE PRIME PAGINE DI SABATO 30 MAGGIO 2026

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