Le Prime Pagine dei giornali di sabato 30 novembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Andrea apostolo. Ricordato il 30 novembre, Sant’Andrea Apostolo è il Santo Patrono della Chiesa Ortodossa di Costantinopoli. Fratello di Simon Pietro, tra i santi si distingue per essere stato il primo ad essere chiamato da Gesù ed aver trovato il martirio su una croce decussata. É protettore dei pescatori. (Leggi).

I TITOLI DI MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE 1994

“La tragedia dopo un’offesa”. Il fratello del giovane ucciso racconta il retroscena del delitto. Picchiato davanti alla fidanzata voleva un chiarimento dall’aggressore, da qui la rissa finita nel sangue. Dino Ferri ricorda la sera precedente e la lita violenta con Vincenzo Paris, fratello dell’omicida.

Ora il Comune diffida Italcogim: “Rispetta il contratto”. Riparte il contenzioso miliardario. L’assessore Michele Marini contesta gravi inadempienze alla società che gestisce la rete del metano a Frosinone. Il sindaco convocherà un consiglio ad hoc.

Ente Fiuggi, respinto il fallimento. I creditori avevano avanzato richieste per oltre 44 miliardi e mezzo.

Diciottomila analfabeti. La Ciociaria si ritrova in testa alla classifica di tutto il Lazio. Gli ultimi dati elaborati dall’ISTAT disegnano uno spaccato del livello culturale della nostra provincia. Le persone meno acculturate: dai 65 anni in su. Il capoluogo a sorpresa è il 3º comune con più abitanti che non sanno né leggere né scrivere.

Occupazioni finite a Sora e Arpino: il fronte si spacca. Scuola, sabato corteo a Roma. A Cassino resiste lo Scientifico che si è visto rifiutare il programma di autogestione. Ieri gli studenti si sono impadroniti dell’itis di Pontecorvo.

Travolta e uccisa una bambina. investita dall’auto di un vicino di casa alla periferia di Sora. Loredana Valentini di sei anni, figlia di un boscaiolo, per causa ancora in corso di accertamento è stata strappata dalle mani della madre.

