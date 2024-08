Le Prime Pagine dei giornali di sabato 31 agosto 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 31 agosto 2024

IL SANTO DEL GIORNO

San Giuseppe d’Arimatea e Nicodemo, discepoli. Sono ricordati insieme Giuseppe d’Arimatea, membro del Sinedrio, e Nicodemo, fariseo che difese Gesù davanti ai sacerdoti: come ricorda il Vangelo, raccolgono il corpo di Gesù dalla Croce, lo avvolgono nel Sacro Lino e gli danno sepoltura. (Leggi qui).

I TITOLI DI MERCOLEDI 31 AGOSTO 2022

Muore in casa, il figliolo lo veglia. Il dramma a Veroli.l’ex sindaco Giuseppe Mignardi, 87 anni, trovato nel suo appartamento. Il decesso risale ad oltre due giorni fa. Il trentaquattrenne non ha aperto la porta alle forze dell’ordine.

Università e cantieri, un mese decisivo per il centro storico di Frosinone. Si punta ad accordi con gli atenei per ampliare l’offerta. Attesi il via ai lavori dei Piloni e l’appalto per largo Turriziani.

Settimana corta e riunioni online, i tagli delle scuole. Collegi dei docenti lungimiranti, già a giugno alla decisione di ridurre i costi. Il “Medaglia d’oro” senza problemi grazie all’impianto fotovoltaico.

FCA-Stellantis, riparte la produzione. L’azienda ha comunicato il recupero delle giornate di lavoro perse a causa della mancanza di microchip. Si torna in fabbrica anche nei sabati 3 e 17 settembre. I sindacati lanciano l’allarme sul numero degli occupati.

Ladri scatenati: tre colpi in poche ore, cittadini di Sora indignati. Prese di mira due attività commerciali nella città Volsca e un’abitazione ad Alvito: accertamenti dei carabinieri.

Giovani in campo, Frosinone da record. I canarini finora non hanno superato la media di 25,4 anni ma Fabio Grosso è stato anche l’allenatore che ha impiegato nelle tre partite meno ciociari.

