Le Prime Pagine dei giornali di sabato 31 gennaio 2026

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 31 gennaio 2026

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 31 gennaio 2026

IL SANTO DEL GIORNO

San Giovanni Bosco, sacerdote, fondatore dei Salesiani, padre e maestro dei giovani. Fondatore dei Salesiani e delle Figlie di Maria Ausiliatrice, Giovanni Bosco è il santo dei giovani. Canonizzato nel 1934, a chiusura dell’anno della Redenzione, è ricordato il 31 gennaio. Patrono di educatori, giovani, studenti e editori. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDI’ 31 GENNAIO 2006

«L’università è il volano dello sviluppo». A Cassino all’inaugurazione dell’anno accademico la lezione del capo della polizia De Gennaro. Il rettore annuncia la nascita della cittadella dell’innovazione a Frosinone.

Processo a Belli, scontro in aula su cinque punti. Giallo di Arce, oggi udienza in Corte d’appello. Il carrozziere è l’unico imputato per l’omicidio di Serena Mollicone.

Frosinone. Cgil al voto, De Santis nuovo segretario con il 66 per cento: ultimo atto del ribaltone. Ribaltone in porto alla Cgil di Frosinone. Lo scontro tra il segretario generale uscente Benedetto Mollica e l’outsider Domenico De Santis si è concluso definitivamente con la vittoria di quest’ultimo: 43 i voti favorevoli espressi dai membri del direttivo, 10 i contrari e 12 gli astenuti.

Parcheggio e ospedale, a febbraio i lavori. A Frosinone al via i cantieri di due importanti opere pubbliche. Raggiunto l’accordo sulle strisce blu e sui posti per i residenti. Zeppieri su nuovo stadio e Matusa: «Spetta a Comune e Regione dire come fare».

Un “angelo custode” veglia sul portierone. Il numero uno canarino: «Al Santo non chiedo di farmi parare i rigori, ma di farmi stare bene». E in ritiro porta sempre due statuine. Il segreto di Zappino: una maglietta, sotto quella da gioco, con l’immagine di Padre Pio.

LE PRIME PAGINE DI SABATO 31 GENNAIO 2026

