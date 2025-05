Le Prime Pagine dei giornali di sabato 31 maggio 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 31 maggio 2025

San Felice da Nicosia. Analfabeta ma “dottore” in umiltà. San Felice da Nicosia è un frate cappuccino della prima metà del ‘700. In convento fa il portinaio, il calzolaio, l’infermiere. Fuori il questuante, insegna catechismo ai bimbi, per tutti ha una parola buona. Muore nel 1787, canonizzato nel 2005 da Benedetto XVI. (Leggi).

I TITOLI DI MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 1995

Bomba sul concorso magistrale. L’indagine della Procura e la sostituzione dei commissari avrebbero alterato i criteri di giudizio. Decine di ricorsi: si chiede l’annullamento delle prove sostenute. Nell’inchiesta coinvolti il professor Gabriele Valeriani di Anagni e la direttrice Maria Pia Marchetti. in 3640 hanno partecipato all’esame. Il viceprovveditore: “Inutile reclamare, anche se è umano“.

Provincia, Gentile ha insediato i sei assessori. Anche due esterni nella giunta.

Nel mirino le case farmaceutiche. Acquisti gonfiati alla Usl: presso interrogati dal magistrato i responsabili delle ditte. Sul registro degli indagati iscritte tre o quattro persone: probabilmente dipendenti del settore amministrativo. Dalla perquisizione a casa del farmacista arrestato sono avvenuti fuori atti ritenuti “molto interessanti“.

56 discariche abusive. Scandalo rifiuti, dopo i primi controlli in solo metà della Ciociaria e emerge un fenomeno allarmante. Interrogati Sora sindaco e tecnici dei carabinieri del Noe. Gli ispettori della provincia passeranno ora al setaccio i centri di stoccaggio realizzati al sud. Diffide e denunce per decine di casi.

Eletto il Presidente del Consiglio ed è subito bagarre. Cassino, le minoranze accusano. La nomina di Franco Barbato capogruppo della lista Sì per Cassino contesta contestata dal consigliere anziano Bruno Scittarelli che la ritiene nulla.

Sanità, scontro fra sindaci. Il Primo cittadino di Trevi nel Lazio vuole denunciare quello di Fiuggi. D’Ottavi accusa Celani di aver fatto chiudere di fatto il poliambulatorio del paese per mantenere aperto il pronto soccorso della città termale.

Hellcat, chiesta a sorpresa la mobilità per 420 addetti: vertice dal Prefetto. Entro pochi giorni si conoscerà il destino di circa 700 lavoratori sociali di tre stabilimenti: La Gamma serbatoi (40 dipendenti), la Klopmam (224 dipendenti a rischio) e la Hellcat (420 posti).

