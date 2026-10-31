Le Prime Pagine dei giornali di sabato 31 ottobre 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 31 ottobre 2026

*

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 31 ottobre 2026

*

IL SANTO DEL GIORNO

SANT’ALFONSO RODRIGUEZ, RELIGIOSO GESUITA. Da mercante di tessuti spagnolo, Alfonso cambia la sua vita dopo aver perso moglie e figli. Già anziano entra nella Compagna di Gesù e per il resto dei suoi giorni sarà portinaio nel convento dell’isola di Maiorca, dove offrirà esempio di umiltà, obbedienza, costanza e santità. Muore nel 1617. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDì 31 OTTOBRE 2006

Casalvieri: dato alle fiamme il Municipio. Attentato nella notte, distrutta l’aula consiliare. I danni ammontano a 40 mila euro. I carabinieri indagano sui creditori che hanno realizzato opere pubbliche e che da anni attendono il saldo dall’amministrazione. attidolosi. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 3,30 dopo che gli attentatori erano entrati in Comune forzando una porta sul retro. autorità. E lo scorso aprile furono bruciate 2 auto del Comune.

Smog d’ottobre, un mese da dimenticare. Sforati i limiti: raggiunta quota 80 giorni annui. Allarme anche ad Anagni. A Frosinone, in caso di blocchi il Comune pensa a orari più elastici. Le auto “euro 4” potranno circolare.

Appalto rifiuti, il Consiglio di Stato dà ragione al Comune. L’assessore: «Entro tre mesi assegneremo il nuovo servizio».

Indotto Videocolor, rischiano altri 650. Frosinone. Ieri i primi sessanta licenziamenti annunciati nella fabbrica Md service. Sos dei sindacati.

Halloween, una festa da paura. Tutti gli appuntamenti: musica, teatro, ballo ed enogastronomia. L’offerta dei locali ciociari per la notte delle streghe. A Sora laboratorio di lettura animata.

Scocca l’ora di Galasso e Castillo. Domani al Comunale (ore 15) in campo forze fresche contro il Lecce di Zeman. Iaconi: «Per il Frosinone sarà decisivo vincere per aggiustare la classifica».

LE PRIME PAGINE DI SABATO 31 OTTOBRE 2026

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.