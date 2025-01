Le Prime Pagine dei giornali di sabato 4 gennaio 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 4 gennaio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Angela da Foligno. E’ una delle più grandi mistiche della storia della Chiesa alla cui spiritualità attinsero giganti della fede come Teresa d’Avila ed Elisabetta della Trinità. Sant’Angela da Foligno, la cui memoria ricorre il 4 gennaio, è stata canonizzata per equipollenza da Papa Francesco nel 2013. (Leggi)

I TITOLI DI MERCOLEDI’ 4 GENNAIO 1995

Nascosti al fisco 130 miliardi. Denunciate dalla Finanza 170 persone che rischiano l’arresto. Si chiude in attivo il bilancio dell’attività svolta nel 1994 dalle Fiamme Gialle ciociare. In tutta la provincia sono stati effettuati 241 controlli, nel mirino in particolare dentisti e odontoiatri. Oltre 22.000 accertamenti su bolle di accompagnamento, scontrini e ricevute fiscali: 2.200 irregolarità.

Un marchio DOC per i prodotti della Ciociaria. L’agricoltura verso il futuro. Accordo tra Coldiretti, Confcoltivatori e Unione Agricoltori che hanno varato un consorzio per aprire nuovi mercati al settore agroalimentare.

Provincia, ridisegnati i 30 collegi elettorali. Sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre sono stati pubblicati i nuovi collegi. Non ci sono novità sul loro numero: restano 30 come nel passato. I cambiamenti però ci sono stati e riguardano soprattutto gli accorpamenti dei comuni nei singoli collegi.

“Stop ai camion di Iricav“. I sindaci minacciano di bloccare i lavori dell’Alta Velocità. Cassino, Ceccano e Pignataro: aumentano i comuni che chiedono risarcimenti per il super treno. “Le opere compensative? Noi vogliamo – precisano – che siano ripagati i disagi a carico dei cittadini”.

Astif, 30 miliardi sul piatto. Allo studio il progetto del nuovo impianto di imbottigliamento, l’azienda speciale investirà anche 5 miliardi per la costruzione di una palazzina medica per l’assistenza ai frequentatori delle terme.

Sora, il reggimento di fanteria diventa reparto di addestramento. Dal 31 marzo la cittadella militare torna ad essere una base per la formazione delle reclute. A giugno arriveranno i primi 350 volontari.

