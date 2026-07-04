Le Prime Pagine dei giornali di sabato 4 luglio 2026

8,5 milioni di utile, 82 milioni di investimenti nel biennio, debito ridotto di 8 milioni. Sembrano numeri da risanamento riuscito. Eppure una parte consistente dei sindaci dell’ATO4 ha votato contro, trasversalmente, senza distinzione di colore politico. Vale la pena di chiedersi perché. E cosa dice questo voto su una vicenda che dura da anni