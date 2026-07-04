Le Prime Pagine dei giornali di sabato 4 luglio 2026

[E’ LA STAMPA BELLEZZA] Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 4 luglio 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 4 luglio 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SAN PIER GIORGIO FRASSATI, TERZIARIO DOMENICANO. Tra i “Santi sociali” del Piemonte c’è il giovane Piergiorgio Frassati, tornato alla Casa del Padre il 4 luglio 1925 a 24 anni. Papa Leone XIV lo canonizza il 7 settembre 2025 ricordando la sua testimonianza del Vangelo nella gioia di vivere, nella preghiera, nell’amicizia, nella carità. (Leggi tutto)

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI SABATO 4 LUGLIO 2026