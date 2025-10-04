Le Prime Pagine dei giornali di sabato 4 ottobre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 4 ottobre 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

San Francesco d’Assisi. E’ tra i santi più amati. Ricordato il 4 ottobre, da 800 anni San Francesco d’Assisi è un faro per la Chiesa per la piena adesione al Vangelo che gli rese il nome di “alter Christus”, la scelta della povertà per incontrare il Signore, l’amore a Dio Padre e ai fratelli, il rispetto del creato. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDì 3 OTTOBRE 1995

Attentato contro un’impresa. Veroli. Indagini tra i concorrenti della ditta senza però tralasciare l’ipotesi di un’azione camorristica. Con tre bombole del gas incendiata la calcestruzzi Amaclam. Oltre un anno fa subì un altro avvertimento. Il titolare Luciano Vona sospetta di rivali in affari ed esclude la malavita.

Inchiesta su un appalto miliardario. La procura, attraverso la Digos, indaga sui nuovi ospedali di Frosinone e Cassino.

Sanitario ucciso, la procura chiede una perizia. Cassino. Indagini su un’auto sospetta notata da un testimone.

Invalidi, falso e abuso d’ufficio per tre medici. Tesoro, commissione nel mirino. Si indaga su casi sospetti e visite fatte a persone che neppure erano presenti.

Rifiuti ospedalieri, 13 indagati. Il servizio svolto da due ditte senza alcun incarico ufficiale né controlli da parte dell’ente sanitario. I carabinieri del Noe hanno scoperto illeciti alla Usl di Anagni. Sotto inchiesta il direttore generale dell’unità sanitaria di Frosinone Giuseppe torti, due imprenditori e 10 funzionari.

Appalto per il gas, scendono in gara 42 ditte. Cassino. Metano per 21 mila utenti.

“Non vogliamo gli ex drogati“. Cervaro. In 1000 firmano una petizione contro l’apertura della comunità di Don Mazzi. Nell’esposto presentato al sindaco i cittadini avanzano dubbi sulla regolarità della licenza edilizia e chiedono aiuto anche al prefetto.

LE PRIME PAGINE DI SABATO 4 OTTOBRE 2025