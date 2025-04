Le Prime Pagine dei giornali di sabato 5 aprile 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 5 aprile 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Vincenzo Ferrer, sacerdote domenicano. Spagnolo, insigne predicatore – non a caso domenicano – durante il grande Scisma d’Occidente iniziato nel 1378, San Vincenzo Ferrer si adopera molto per l’unità della Chiesa e il miglioramento dei costumi. Morto in viaggio, viene canonizzato nel 1458 da Callisto III. (Leggi).

I TITOLI DI MERCOLEDÌ 5 APRILE 1995

“Ecco i soldi per la tangente“. Inchiesta Valverde. Per accelerare la pratica per un mercato erano già pronti 8 milioni. Microspie svelano il piano per le mazzette al Comune di Ceccano. Intanto, per il legato alla vendita del caseificio sono stati scarcerati Giulio Pagliaro rinviato a giudizio falso venditore di posti di lavoro. Truffati giovani disoccupati. Antonio Massaro di Ceprano dovrà comparire dinanzi al giudice dell’udienza preliminare. Le denunce raccontate a castro dei Volsci.

Neonato morto per asfissia. La causa del decesso confermata dall’autopsia. Prosegue l’inchiesta del magistrato sull’episodio accaduto venerdì scorso all’ospedale Umberto I del capoluogo per cui sono indagati tre medici.

Troppi mesi di sciopero si spacca il fronte degli avvocati a Cassino. Telegramma durissimo del professor Enzo Avino che ha chiesto le dimissioni del consiglio dell’ordine per incapacità a gestire la vertenza.

Rifiuti, otto indagati per truffa. Sono tutti responsabili di società che raccolgono le immondizie. La maxi indagine dei carabinieri del Noe ha smascherato un colossale giro collegato alla camorra.

Sabotaggio notturno alla Khaby Sud, assunzioni bloccate. I sindacati solidali con l’azienda. Una fabbrica inattivo alle prese anche con uno sfratto dei locali della TEC Motors. Dirigenti decisi a non mollare, ma chiedono garanzie.

“Le cave sono al sicuro“. Moreno, il sindaco replica alle imprese in rivolta. Il primo cittadino contesta le accuse dei cavatori che hanno tentato di bloccare le ruspe per la realizzazione della nuova strada panoramica.

