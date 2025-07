Le Prime Pagine dei giornali di sabato 5 luglio 2025

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 5 luglio 2025

Sant’Antonio Maria Zaccaria, sacerdote, fondatore dei Barnabiti. In soli 36 anni di vita fa compiere un balzo avanti alla Chiesa del ‘500. Antonio Maria Zaccaria Fonda i Chierici di S. Paolo, le Angeliche di S. Paolo – primo esempio di suore fuori clausura – e i Maritati di S. Paolo, gruppo di laici sposati dediti al Vangelo. Accusato di eresia, Roma lo assolve. (Leggi)

I TITOLI DI MERCOLEDI’ 5 LUGLIO 1995

Torti spara sulla Telecom. Il direttore generale accusa la ex Sip di eccessiva lentezza nei lavori, “eppure – dice – siamo ottimi clienti“. La Usl ha chiesto 128 telefoni per dare voce a molti uffici.

Avvocati orientati a scioperare fino a settembre. Venerdì nuova assemblea. Troppi vuoti nell’organico dei giudici. La giustizia verso la paralisi.

Alleanza nazionale. Arriva il commissario per garantire un tesseramento regolare. L’onorevole di Alleanza nazionale Adolfo Urso (coordinatore regionale del partito) è stato chiamato a ricoprire il ruolo di commissario di alleanza nazionale in Ciociaria.

“Devo ammalarmi di più“. Giudicato in via di miglioramento dopo un incidente è stato escluso dei benefici previsti dalla legge. Disperata scelta di un bidello invalido per non perdere il lavoro. Ha smesso di prendere le medicine e fare terapia per curare le ferite alla schiena ed i danni ai timpani.

La rottura tra PdS e Si per Cassino entra in consiglio. Si va verso la giunta istituzionale.

Traffico di prostitute, sgominata la banda. Cinque arresti e tre denunciati a Boville, Veroli e Viterbo. I capi, tutti albanesi, si servivano di complici ciociari. Le ragazze venivano spostate di continuo in diverse zone del Lazio e del Nord Italia. Le indagini durate tre mesi.

Fabbrica rumorosa, gli abitanti si rivolgono al tribunale. La Insato S.p.A. di Ceprano si difende: “Colpa di chi ha costruito casa vicino all’area industriale“.

