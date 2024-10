Le Prime Pagine dei giornali di sabato 5 ottobre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 5 ottobre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Santi Placido e Mauro, discepoli di San Benedetto. Affidati alle cure di San Benedetto a Subiaco, Placido e Mauro ne diventano i discepoli prediletti. C’è un episodio che li vede insieme: un giorno Placido cade in un lago e Benedetto, che lo ha saputo in rivelazione divina, invia Mauro che per salvarlo riesce miracolosamente a camminare sulle acque. (Leggi qui).

I TITOLI DI MERCOLEDI’ 5 OTTOBRE 1994

Interporto, è paralisi. La Federlazio propone di dare la maggioranza ai privati. L’Unione Industriale si scaglia contro la Provincia per i ritardi nel varo della struttura. Alcuni soci inadempienti, Consiglio di Amministrazione litigioso. Il presidente Testani respinge le accuse e promette.

“Ho preso quell’alunno solo per il bavero senza alcuna violenza”. interrogato il professore dell’Umberto I. L’insegnante di inglese denunciato da una mamma per avere maltrattato il figlio in classe, ha respinto ogni accusa. Nei prossimi giorni saranno sentiti dalla polizia tutti gli allievi

Portatino a giudizio. Pontecorvo. Avrebbe adescato un tredicenne in ospedale. Il ragazzo sarebbe stato avvicinato dopo che gli era stata promessa una visita alla sala operatoria del Pasquale Del Prete.

Migliaia di motorini fuori legge. In quattro giorni la polizia stradale ne ha già sequestrati cento. Il trenta settembre è scaduto il termine per chiedere la targa, code di ritardatari alla Motorizzazione. Con la nuova legge i proprietari di ciclomotori devono munirsi del contrassegno, altrimenti multa, da cinquanta a duecentomila lire, e il mezzo posto sotto sequestro. Consegnate finora ventiquattromila targhe.

Palacongressi, un secondo progetto. Fuggi. L’associazione albergatori propone un suo studio.

L’assessore regionale D’Amata a Gentile: “Non stiamo frenando sui nuovi ospedali”. Polemica sui finanziamenti. La delibera osservata dal commissario è del Consiglio e non della Giunta. I chiarimenti sono già all’esame del presidente.

