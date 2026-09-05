Le Prime Pagine dei giornali di sabato 5 settembre 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 5 settembre 2026
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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 5 settembre 2026
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IL SANTO DEL GIORNO
SANTA TERESA DI CALCUTTA. Testimone della carità e della misericordia, Madre Teresa è un esempio per tutti delle meraviglie che può compiere una persona che si affida totalmente a Cristo. Nobel per la Pace, fondatrice delle Missionarie della Carità, la “Madre dei poveri” è stata canonizzata da Papa Francesco. (Leggi qui).
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDì 5 SETTEMBRE 1996
Blitz nel bar della mala, due arresti. Sequestrati 50 grammi di cocaina, armi e documenti albanesi falsi. La Squadra Mobile accusa i gestori di essere coinvolti in un giro di droga, di clandestini e prostitute. In una roulotte ospitavano drogati. Indagini su una pistola: potrebbe essere stata usata per un omicidio.
Assenza di servizi adeguati e manifestazioni di livello. Ora si punta la stagione invernale per far quadrare i conti delle aziende.
Dopo 270 anni chiude il Gentili. Alatri. Amarezza per la fine dello storico liceo assorbito dalle Magistrali.
Il Soccorso Alpino viaggia in elicottero. Nasce a Collepardo la prima base in Italia. L’Elisuperficie realizzata grazie ai volontari e alla Certosa di Trisulti.
LE PRIME PAGINE DI SABATO 5 SETTEMBRE 2026
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