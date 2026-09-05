Le Prime Pagine dei giornali di sabato 5 settembre 2026

Ad Anagni non si placano le fibrillazioni in maggioranza: la staffetta in giunta non è stata effettuata nonostante le garanzie del sindaco. E il caso della probabile espulsione di Savone dalla Pro Loco è sempre una spada di Damocle. L’assessore Carlo Marino non nasconde le polemiche e ammette il momento difficile. Ma anche il centrosinistra non se la passa meglio con LiberAnagni e le civiche che marcano le distanze dai partiti progressisti tradizionali