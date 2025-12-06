Le Prime Pagine dei giornali di sabato 6 dicembre 2025

Cosa c’è dietro la richiesta di Pasquale Cirillo e Maurizio Scaccia degli atti sull’agibilità delle arcate ristrutturate. E’ un segnale non solo ammistrativo: gli azzurri vogliono ribadire il loro ruolo di “controllori” dell’attività dell’esecutivo senza sconti. Ed il tema della sicurezza e della legalità è fondamentale in quanto i locali saranno assegnati tramite un bando pubblico