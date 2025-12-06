Le Prime Pagine dei giornali di sabato 6 dicembre 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 6 dicembre 2025
IL SANTO DEL GIORNO
San Nicola di Bari, vescovo di Mira. San Nicola è uno dei Santi più popolari e amati, a causa della tradizione che lo vuole Santo protettore dei bambini e dei giovani. La sua festa cade il 6 dicembre. (Leggi tutto)
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDI’ 6 DICEMBRE 1995
“I tagli una scelta obbligata“. il direttore della Usl: “E’ uno spreco avere 13 ospedali fotocopie“. Sanità nella bufera: dopo le numerose proteste per la riduzione dei servizi parla il manager Giuseppe torti. “Capisco le proteste, Ferentino, Ceprano Arpino ed Atina, ma viene prima il bene di 500.000 ciociari“.
Processo per stupro. Le perizie a favore dell’imputato. Turista denunciò giovane di Sant’Elia. Il medico dell’ospedale: non ci fu violenza carnale.
Commerciante torna in carcere. Giro d’usura a Sora. La polizia lo accusa di avere prestato soldi a strozzo per 3 miliardi.
Testimoni assenti in aula multati dal tribunale. I testimoni non si presentano al processo? Il procuratore della Repubblica chiede che vengano multati e che i carabinieri provvedano ad accompagnarli in aula alla prossima udienza. È successo a Cassino.
Collina franata, parola ai periti. Il presidente del consorzio che aveva affidato i lavori, respinge le accuse dei carabinieri. Disastro ambientale: la procura chiederà una relazione agli esperti.
Edilizia in crisi, sotto accusa decine di opere incompiute. L’allarme dei costruttori ciociari. Nel mirino gli enti locali che bloccano i lavori pubblici.
Sospetti e denunce sulla mega discarica. Oggi in procura un dettagliato esposto sui presunti affari dietro l’impianto di Pontecorvo. Il sindaco di San Giovanni incarico riferirà alla magistratura di alcune circostanze e fatti poco chiari.
Sprechi nei servizi sociali, giunta sotto accusa. Ad Alatri polemica tra Forza Italia e assessori.