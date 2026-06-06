Le Prime Pagine dei giornali di sabato 6 giugno 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 6 giugno 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 6 giugno 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

San Norberto, vescovo di Magdeburgo, fondatore dei Canonici Regolari Premostratensi. Convertitosi dopo essere stato sfiorato da un fulmine, Norberto si fa monaco benedettino, dedito alla predicazione e alla pacificazione. Sempre in cammino, a Prémontré fonda un nuovo ordine di Chierici Regolari detti, appunto, Premostratensi. Nominato arcivescovo di Magdeburgo, muore nel 1134. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDI’ 6 GIUGNO 1996

I computer contro usura e camorra. Per il colonnello Murgia lotta dura a strozzini e infiltrati campani, Celebrata ieri la festa dei Carabinieri, il bilancio di un anno di attività contro il crimine, i successi e i premiati. Il comandante provinciale ha sottolineato la stretta collaborazione con le altre forze dell’ordine in diverse indagini sul territorio.

In autunno i morti non avranno più tombe. Sono disponibili solo 1500 loculi tutto esaurito o quasi nel cimitero di Frosinone non c’è più posto per le salme.

“Gli usurai mi hanno tolto tutto, non resta che uccidermi”. L’odissea del gestore di un locale notturno: “Speravo nella Giustizia ma ora mi sento beffato dalla sua lentezza”. Tutto iniziò nel 1989 per un prestito di 20 milioni necessari a pagare parte dei lavori di ristrutturazione.

Giochi erotici con la figlioletta. Arrestato un disoccupato che spingeva la bimba di 6 anni a toccarlo. Allontanata da casa la piccola vittima e assegnata alle cure dei servizi sociali della USL di Sora. I carabinieri al comando del capitano Zepponi hanno raccolto le testimonianze delle compagne di scuola con cui la ragazzina si confidava da mesi.

Boom della Bravo, il sindacato chiede nuovi investimenti. Alla Fiat troppe richieste non soddisfatte. L’obiettivo è di produrre 200 auto in più al giorno.

Omicidio volontario, caporale a giudizio a Cassino. Una coltellata sferrata per uccidere, non per difendersi. Non ha avuto dubbi ieri mattina il giudice Biagio Magliocca di Cassino che ha impiegato appena dieci minuti per decidere il destino del caporale di fanteria accusato dell’omicidio dell’ impiegato USL di Cassino Renato Lena.

Ceprano dopo un anno di silenzio i vertici della USL pensano all’ospedale. Si apre uno spiraglio sul futuro dell’ospedale di Ceprano Ferrari disattivato da un anno.

LE PRIME PAGINE DI SABATO 6 GIUGNO 2026