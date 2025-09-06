Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 6 settembre 2025.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 6 settembre 2025.

*IL SANTO DEL GIORNO

San Zaccaria, Profeta. È il penultimo dei Profeti minori, Zaccaria. Inizia il suo ministero nel 520 a.C. e vive il periodo della ricostruzione del Tempio di Gerusalemme. Le sue parole, tra le più citate della Bibbia dopo Isaia, esortano con visioni e parabole alla penitenza perché si avverino le promesse di Dio. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI VENERDì 6 SETTEMBRE 2024

Molinaro condannato a 14 anni. La sentenza per l’ex carabiniere che uccise per gelosia Giovanni Fidaleo alle Terme di Suio. I familiari dell’uomo di San Giorgio: «Non è giusto». La difesa dell’imputato: «Soddisfatti».

Stalking, denuncia l’ex e scopre che è recidivo. Una ragazza di 25 anni si è rivolta a un centro antiviolenza del capoluogo. Notificata la conclusione delle indagini. Ora la difesa ha 20 giorni per le memorie.

Ucciso allo Shake: «Vogliamo la verità». I genitori di Kasmi Kasem chiedono costantemente al proprio avvocato a che punto sono le indagini. Dopo il deposito delle perizie si attende la chiusura dell’inchiesta. Dietro agli spari il mercato della droga.

Risse a Pontecorvo, controlli a tappeto. vertice sulla sicurezza dopo i violenti scontri in piazza tra giovani del posto e un gruppo di extracomunitari. Il caso sarà affrontato anche in Consiglio comunale. Il sindaco: «Grazie al prefetto Liguori e alla forze di polizia».

Il Giardino riapre le cantine. Domani la XIX edizione dell’iniziativa nel quartiere storico di Frosinone.

Frosinone, tempo per ricaricarsi. Il torneo cadetto riprenderà tra una settimana, per mister Vivarini un periodo per integrare al meglio nel gruppo i nuovi arrivati. Oggi la presentazione di tre leoni.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI SABATO 6 SETTEMBRE 2025

Screenshot







