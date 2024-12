Le Prime Pagine dei giornali di sabato 7 dicembre 2024

[E' LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 7 dicembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Ambrogio, vescovo di Milano e dottore della Chiesa. E’ tra i grandi santi dottori della Chiesa d’Occidente. Vescovo di Milano, inventore degli inni, iniziatore della mariologia, sant’Ambrogio incarna l’ideale del pastore. Ricordato dalla Chiesa il 7 dicembre fu autore di celebri testi liturgici e inflessibile contro l’eresia. (Leggi)

I TITOLI DI GIOVEDI’ 7 DICEMBRE 2023

Maestra assolta dopo sei anni. Era accusata di abbandono di minori per i suoi metodi didattici alternativi alla materna di Veroli. il giudice: il fatto non sussiste. L’insegnante: “Per me è la fine di un incubo”.

Braccialetto negato dopo la violenza. Resta in carcere il bengaiese condannato a 2 anni e 8 mesi per aver tentato di stuprare a Roma una ragazza ciociara. il suo difensore aveva chiesto i domiciliari con l’applicazione del dispositivo elettronico, ma per il giudice non è sicuro.

Contestazione e applausi per il generale Vannacci. Cartelli all’esterno della sala di Anagni dove si presentava il libro controverso dell’ufficiale al premio Bonifacio VIII.

Colfelice il comune gentile compie cento anni. Ieri i festeggiamenti con la parata e la seduta straordinaria del consiglio. Donfrancesco, sindaco dal 1970 “un onore arrivare a questo traguardo”.

Frosinone, dopo tre mesi Harroui rientra in gruppo. Il centrocampista marocchino è tornato ad allenarsi con i compagni di squadra. Potrebbe essere tra i convocati per la sfida casalinga di domenica con il Toro.

