Le Prime Pagine dei giornali di sabato 7 febbraio 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio di sabato 7 febbraio 2026

IL SANTO DEL GIORNO

San Riccardo. Nobile inglese, vissuto nell’VIII secolo, è padre di tre santi: Villibaldo, Vunibaldo e Valburga, evangelizzatori in Germania. Uomo di preghiera, aveva grande venerazione per la Sacra Famiglia. Pellegrino a Roma, muore sulla via del ritorno a Lucca, dove è sepolto nella Basilica di S. Frediano. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDì 7 FEBBRAIO 1996

“Io licenziata non ci sto“. Ricorre al Tar la puericultrice cacciata dalla Usl perché non più invalida. Reagisce la donna, unica in Italia, nel gran mare di invalidI, ad avere subito il provvedimento. “Sto vivendo un incubo – si sfoga – non riesco più a dormire, sono vittima di un meccanismo perverso“.

Biglietto da 500 milioni nei rifiuti, ora è giallo. Nelle tasche di chi finiranno i 500 milioni che un operaio di Sora afferma di avere vinto con un Gratta e Vinci poi gettato per sbaglio nella spazzatura e successivamente raccolto da un suo ex amico?

Fanelli alle strette: o Forza Italia è in giunta o si torna a votare. Dimissioni in massa di consiglieri di Forza Italia e delle opposizioni del centrosinistra per far sciogliere il consiglio e arrivare alle elezioni anticipate al Comune di Frosinone. È questo il disegno dei consiglieri azzurri ex alleati di Fanelli.

Famiglia minaccia il suicidio. Padre, madre e due figli ridotti alla fame lanciano un disperato appello. Piedimonte San Germano. La tristissima storia di un disoccupato a quarant’anni, che non riesce a trovare un lavoro. Katia, sei anni, in un collegio di suore a spese del Comune, perché in casa non c’è da mangiare. La solidarietà della gente.

Atti di libidine, madre e figlia a confronto sulle accuse del padre. Ferentino. Il 20 in tribunale.

Il sindaco prende tempo sul caso Pignone. Cassino. Le dimissioni dell’assessore per il mancato sostegno su Exodus.

La Novo chiude ma gli operai sperano ancora. Anagni. La proprietà Novo Nordisk non esclude la riconversione o la vendita dell’impianto.

LE PRIME PAGINE DI SABATO 7 FEBBRAIO 2026

