Le Prime Pagine dei giornali di sabato 7 giugno 2025

Sant’Antonio Maria Gianelli, vescovo di Bobbio, fondatore delle Figlie di Maria. Vescovo di Bobbio. Nato a Cereta (Liguria, oggi diocesi di Chiavari) il 12 aprile 1789. Fin dall’infanzia manifestò chiari segni vocazionali e spiccata intelligenza. Presentato al Cardinale Giuseppe Spina di Genova, nel 1808 fece il suo ingresso in seminario e nel 1812 fu ordinato sacerdote. (Leggi)

I TITOLI DI MERCOLEDI’ 7 GIUGNO 1995

Bocciati i corsi di recupero. Il provveditore chiede uno sforzo di fantasia per un radicale cambiamento di metodi e programmi. I professori accusano: “C’è stata troppa improvvisazione“. La scuola ciociara si propone come polo nazionale per l’educazione ambientale.ma restano i problemi di sempre: dalle aule al personale.

Danilo Collepardi è il nuovo segretario del PDS In Ciociaria. Battuto nettamente De Gregorio. Il suo predecessore gli lascia la rosa di primo partito e le spine dell’inchiesta sul crack miliardario Valverde. Il neo eletto: “Chiariremo tutto“.

Ditte farmaceutiche nel mirino. Inchiesta alla Usl. Giallo sulle maxi ordinazioni di garze e medicazioni chirurgiche.

“Cappuccini, i conventi sono vuoti: lasciate lo Scalo“. Scoppia la protesta per l’ordine del padre provinciale. Dopo 83 anni i frati vanno via.

Giovani prostitute per una dose. Cresce l’allarme nel cassinate per il diffondersi degli stupefacenti e l’aumento della microcriminalità. La droga non ha più confini, raggiunte anche le caserme. Recuperate dagli ambientalisti 200 siringhe abbandonate. L’avvocato Fraioli: “I tossicodipendenti responsabili dell’80% dei furti, estorsioni e scippi“.

Falde acquifere sotto la discarica: sondaggi discordi. A Sora chiesti nuovi accertamenti. Secondo le perforazioni di lunedì sotto l’impianto ci sarebbe stata una ricca sorgente. Ieri invece il risultato è stato completamente opposto.

Allarme amianto a scuola. A Cassino alla elementare D’Annunzio frequentata da circa 500 alunni. Aule ricoperte col materiale nocivo per la salute. Accuse al Comune che non ha mosso un dito. La denuncia è partita dal Partito popolare: “Sono informati da un anno“. L’assessore: “Non abbiamo soldi“.

