Le Prime Pagine dei giornali di sabato 7 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio

*

Le Prime Pagine dei giornali di sabato 7 marzo 2026 in distribuzione nelle edicole del Lazio

*

IL SANTO DEL GIORNO

Sante Perpetua e Felicita. Martiri africane del III secolo, sotto l’Imperatore Settimio Severo: furono arrestate nel 203. L’imperatore aveva sancito gravi pene contro gli ebrei e i cristiani. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDì 7 MARZO 1996

Piastra Cavoni, un altro anno di lavori. I disagi nel tratto della ss156 che attraversa il capoluogo destinati a durare fino all’inizio del 2008. Alla ditta anche ulteriori 600 mila euro per i ritardi nella consegna dell’area.

Carlsberg mette in vendita lo stabilimento di Ceccano. L’annuncio arriva direttamente da Copenaghen, sede del gruppo industriale: la “Carlsberg” ha deciso di mettere in vendita l’impianto attivo a Ceccano per concentrare la produzione di birra nella sua fabbrica a nord di Milano.

Bloccato e rapinato sotto casa. Cassino/L’episodio ieri mattina in pieno centro: l’anziano aveva da poco prelevato soldi in banca. Pensionato seguito e scaraventato a terra da due uomini.

«Via l’antenna Rai da Fumone». Il sindaco: «Vogliamo 200mila euro per ogni anno a titolo di ristoro». La cittadina non vuole più il ripetitore installato dal ’63 nel centro storico.

Frosinone-Lecce, la sfida degli assenti. Zappino, Carbone, Zaccagnini e Fialdini non andranno in Puglia. Calcio, serie B / Lunga la lista di squalificati e infortunati in entrambe le compagini.

LE PRIME PAGINE DI SABATO 7 MARZO 2026

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.