Le Prime Pagine dei giornali di sabato 7 novembre 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 7 novembre 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 7 novembre 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

San Prosdocimo, primo vescovo di Padova. Il suo nome significa “l’atteso”. San Prosdocimo vive nell’anno zero della Chiesa, a nominarlo vescovo è lo stesso San Pietro che lo invia a Padova, città che lo ricorda e onora come primo capo della Chiesa locale. Gli agiografi gli attribuiscono numerosi miracoli e prodigi. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDI’ 7 NOVEMBRE 2006

Violentata a 12 anni: fermati due ragazzini. Un terzo ragazzino di 13 anni se l’è cavata perché non è imputabile. I fatti a Ferentino. La piccola ha raccontato di essere stata anche minacciata affinchè non rivelasse a nessuno l’accaduto. Il gruppetto si incontrava in piazza.

Pedofilia, fermato un consulente ciociaro. Sesso in cambio di pochi spiccioli: in trentadue finiti nella rete della polizia.

Scienze della comunicazione a Sora: via libera del Ministero anche al biennio. Via libera del Ministero all’istituzione della laurea Magistrale in Scienze della Comunicazione per l’Università degli studi di Cassino. Ieri, infatti, l’Ateneo, che ha attivato tale facoltà nella città di Sora, ha incassato il parere positivo del dicastero competente per l’attivazione dei due anni di corso successivi alla laurea triennale.

«Subito targhe alterne contro lo smog». Da gennaio anche due domeniche al mese di blocco totale. A Frosinone inquinamento alle stelle: pronto il piano dell’assessore che dovrà passare in giunta.

«Uniti contro i centri commerciali». I negozianti decisi a bloccare la nascita di nuovi punti vendita. Cassino, vertice in Comune: chiesta anche la revoca dell’isola pedonale lungo il Corso.

Grande cinema, ma pochi spettatori. Silvio Orlando: «Peccato vedere poca gente per un festival di alta qualità». Alatri. Bilancio del “Saturno”, una kermesse costata 100 mila euro.

«Caro Ivo, ho il dente avvelenato». Castori, tecnico del Cesena, lancia strali contro gli arbitri e avverte i canarini.

LE PRIME PAGINE DI SABATO 7 NOVEMBRE 2026

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