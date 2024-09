Le Prime Pagine dei giornali di sabato 7 settembre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 7 settembre 2024

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Regina, vergine e martire. Originaria di Alise, Regina è figlia di Olibrio, un capo della Gallia, nel III secolo. Rimasta orfana di madre, si converte al cristianesimo e subirà il martirio proprio dal padre che, pagano, preferisce ucciderla giovanissima piuttosto che subire la vergogna di avere una figlia cristiana. (Leggi qui).

I TITOLI DI MERCOLEDI’ 7 SETTEMBRE 1994

Sanità, stop all’allegra gestione. I primi tagli interesseranno gli ospedali di Arpino Ferentino, Atina, Ceprano e Veroli. A casa il 10% del personale. Il direttore generale Torti: “Finora troppi sprechi e abusi”. Manager severo con i medici: “Troppo spesso prescrivono medicine e analisi costosissime senza un’effettiva necessità. Cambierà anche la procedura per l’acquisto dei materiali: troppo spesso infatti sono stati comprati ma non erano idonei”.

“Ho colpito Claudio una sola volta“ ma sulla vittima i segni di tre accettate. L’omicidio di Posta Fibreno. Diventa un giallo l’uccisione di Iannotta. Ieri intanto si sono svolti i funerali del muratore.

Sei castelli da salvare. Arrivati 100 progetti per il concorso bandito dall’Ente Provinciale del Turismo. Dopo il successo della prima edizione prende quota l’iniziativa. Ci sono molti miliardi a disposizione per il recupero degli antichi manieri, in Ciociaria due saranno presto ristrutturati grazie alle proposte avanzate lo scorso anno con denari della Comunità Europea e dei privati.

La Ciociaria invecchia e la solitudine fa sempre più paura. Le gravi carenze nel campo dell’assistenza. Le maggiori difficoltà sono vissute dalle donne che risultano fortemente penalizzate dal punto di vista economico. Il Comune con più anziani è Terelle, seguono Viticuso, Acquafondata e Posta Fibreno.

Frane, centro storico paralizzato. Pontecorvo. Il sindaco incontra il sottosegretario Fumagalli. Manfredo Coccarelli riconosce la gravità della situazione e accusa Regione e altri enti per il mancato invio di finanziamenti.

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 7 settembre 2024.