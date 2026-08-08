Le Prime Pagine dei giornali di sabato 8 agosto 2026

Le Prime Pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 8 agosto 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 8 agosto 2026

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IL SANTO DEL GIORNO

SAN DOMENICO DI GUZMÁN, SACERDOTE, FONDATORE DELL’ORDINE DEI PREDICATORI. “Umile ministro della predicazione”: in realtà un gigante. Domenico di Guzmán è una delle figure più straordinarie della Chiesa del Medioevo e di ogni tempo. Affronta con ardore le eresie, fonda e diffonde l’Ordine dei Frati Predicatori, vive con la forza e la grazia di un alter Christus. (Leggi qui).

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDì 8 AGOSTO 2006

Speleologo salvato dopo 24 ore. Era rimasto intrappolato in una grotta sui Lepini, al confine con Roma. Le squadre di soccorso hanno lavorato 9 ore, poi l’uomo è stato issato su un elicottero e portato a Latina.

Auto tamponata, muore un pensionato. Armando De Luca, 80 anni, era alla guida della sua Panda. Inutili i soccorsi.

Indulto, la Caritas apre i centri. Monsignor Boccaccio: «Libertà a rischio senza un tutore» Intervista al vescovo. E sul caso Unitalsi: «Felici per la B, ma pensiamo soprattutto ai disabili».

Anagni, aumenti Ici e Tarsu: è scontro tra Noto e Cicconi. Un aumento dell’Ici per le seconde case di un punto percentuale, dal 6 al 7 per mille, che consentirà al Comune di guadagnare circa 300.000 euro; unaumento della Tarsu che consentirà di incassare circa 400.000 euro.

Rischio bombe al Filetico, stop ai lavori. Serve la bonifica, si complica l’apertura del Liceo per l’inizio del nuovo anno scolastico. Ferentino. Il Comune aspetta gli artificieri. E in periferia chiude la Materna alla Roana: i 22 bimbi verranno trasferiti a Colle Silvi.

Lodi, nel Frosinone è nata una stella. Si è già messo in mostra sia nei calci piazzati, che per la visione di gioco. Iaconilo sta provando anche sulla linea mediana. Si pensa ad un’amichevole con la Roma.

LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI DI SABATO 8 AGOSTO 2026

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