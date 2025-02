Le Prime Pagine dei giornali di sabato 8 febbraio 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 8 febbraio 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Girolamo Emiliani, fondatore dei Somaschi, patrono degli orfani e della gioventù derelitta. Nacque a Venezia nel 1486 e intraprese la carriera militare. Caduto prigioniero, fece voto a Maria in cambio della libertà e ne uscì completamente rinnovato. Da allora si occupò in particolare degli orfani, fondando a Somasca la Compagnia dei servi dei poveri, i Chierici Regolari detti Somaschi. (Leggi).

I TITOLI DI MERCOLEDÌ 8 FEBBRAIO 1995

Ruderi in piedi, topi in libertà. Slittano le demolizioni in Largo Sant’Antonio e in via Angeloni. Proteste per la mancata derattizzazione e per il degrado del centro storico, a rischio 300 milioni. In pericolo il progetto di recupero del Comune per la palazzina fatiscente. Tempi lunghi per l’abbattimento del muro della vergogna.

Parco sul Cosa, ricorso al Tar dei vincitori esclusi. Primi siluri sul maxi progetto. Intanto crescono i sospetti che qualcuno remi contro per salvaguardare il tutto. Aree edificabili. In ballo una parcella da 500 milioni.

Due ergastoli per Guido Teoli. Pesanti richieste del Pubblico ministero: trent’anni per il fratello Vincenzo. Roccasecca. Il delitto del parrocco e della perpetua uccisi nel sonno a colpi di bottiglia il 29 ottobre del 1993. Don Antonio Tuzi e Libera Evangelista conoscevano i loro assassini perché più volte li avevano aiutati. Stamattina le arringhe dei difensori.

Rockwell chiude, in 40 a casa. Cassino, effetto disastroso della ristrutturazione Fiat. Per colpa di quella ristrutturazione i 40 della Rockwell saranno licenziati e per i 90 della Sirsa sempre a Cassino si preannunciano tempi altrettanto difficili.

