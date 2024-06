Le Prime Pagine dei giornali di sabato 8 giugno 2024

L’attaccante di proprietà del club giallazzurro potrebbe essere riscattato dal Brescia entro il 15 giugno. Ma Sampdoria e Palermo lo corteggiano e lui tentenna. La società ciociara aspetta alla finestra ed in ogni caso capitalizzerà. Ma non è da escludere una permanenza in Ciociaria del centravanti che in Serie B è in grado di fare la differenza