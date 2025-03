Le Prime Pagine dei giornali di sabato 8 marzo 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 8 marzo 2025

IL SANTO DEL GIORNO

San Giovanni di Dio, fondatore dei Fatebenefratelli, patrono degli Infermi e Ospedalieri. Dopo una vita piena di avventure, nel 1537 Giovanni di Dio si stabilisce a Granada. Qui, ascoltata una predica di Giovanni d’Avila e intrapresa la sua personale via della sofferenza, il Santo capisce la sua missione: assistere i malati. Sarà canonizzato da Alessandro VIII. (Leggi).

I TITOLI DI MERCOLEDÌ 8 MARZO 1995

Tre big in gara per una poltrona. In dirittura d’arrivo la difficile scelta dei candidati a Sindaco del capoluogo. Forza Italia e Alleanza Nazionale propongono Paolo Fanelli, il Polo Democratico sceglierà tra Gianfranco Schietroma e Sandro Lunghi. I Popolari si schierano con le sinistre nelle elezioni comunali e provinciali. Stasera vertice decisivo per concordare chi mettere in pista.

“Voglio che papà esca dal carcere“. Appello del bambino che ha rubato l’auto per vedere i genitori. In lacrime ha promesso agli zii che non scapperà più. Il padre in cella: “Mi ero rifatto una vita per amore dei figli“.

Bagno di fede e suggestione. L’effetto Civitavecchia risveglia l’interesse per gli eventi misteriosi e miracolosi della Ciociaria. Madonna in lacrime, raddoppiano i pellegrinaggi a Piglio ed Isola del Liri. Le statue di AlbinoRreali un anno fa hanno pianto sangue. Migliaia di fedeli hanno visitato la sua casa. La commissione voluta dal Vescovo di Sora ha detto che le lacrime hanno caratteristiche umane.

Contratto capestro blocca lavori per diversi miliardi. Cassino. Opere pubbliche al palo. Un accordo con l’ex sindaco Ferraro offre carta bianca alla SPS in tema di appalti. Ma la società non offre garanzie all’attuale giunta.

