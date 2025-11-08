Le Prime Pagine dei giornali di sabato 8 novembre 2025

La proposta in Consiglio comunale dell’ex sindaco Domenico Marzi di spostare i rifiuti della discarica di via Le Lame a Monte San Giovanni nella cava della Bagnara ha scatenato un putiferio. Il paese ernico è insorto. Primo cittadino ed ex, giunta e consiglio sono scesi sul piede di guerra. Ma l’idea lanciata dal consigliere frusinate è stata l’occasione per riaccendere il focus sull’ecomostro che attende una bonifica da 22 anni