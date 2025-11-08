Le Prime Pagine dei giornali di sabato 8 novembre 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 8 novembre 2025
Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 8 novembre 2025.
IL SANTO DEL GIORNO
Beato Duns Scoto. Nato in Scozia intorno al 1265, entrò nell’Ordine dei Frati Minori e venne ordinato sacerdote il 17 aprile 1291. Completò gli studi a Parigi nel 1296. Grazie ai suoi studi, le intuizioni spirituali di san Francesco furono espresse in pensiero teologico. Morì l’8 novembre 1308. (Leggi tutto)
I TITOLI DEI GIORNALI DI MERCOLEDI’ 8 NOVEMBRE 1995
“Così fu ucciso Giordano“. Dalla lite del giorno prima alla coltellata: ricostruiti i momenti precedenti all’assassinio del giovane di Patrica. Delitto del Sacro Cuore, in Corte d’Assise sfilano i testimoni. Sul banco degli imputati Daniele Paris, accusato di omicidio e Dino Ferri, fratello della vittima, che risponde di rissa.
“Riducete i tributi e noi dimezziamo l’affitto dei negozi“. Centro storico, l’UPPI propone. Coro di sì all’idea e dal Comune invitano a discuterne.
Si indaga sul mercato dei progetti. Cimitero, gli accertamenti della polizia avrebbero svelato parecchi altarini. Quattro i filoni dell’inchiesta condotta dal sostituto procuratore Misiti dopo la denuncia del consigliere di alleanza nazionale Minotti.
Il Tar non sospende il maxi appalto Usl. Duro commento del direttore generale contro la campagna di accuse.
Scuole al freddo, si sciopera. Nel capoluogo, a Ferentino, Pontecorvo, Alatri, Anagni e Cassino molte scuole senza il riscaldamento. I comuni si giustificano così: “Il gelo ci ha colto di sorpresa“. La temperatura di notte scende fino a 0° in diverse zone della Ciociaria. In alcuni casi impianti ancora da controllare.
Scambio di accuse tra centrodestra e centrosinistra. A Sora, dopo le scelte del sindaco.
Il nuovo centro sportivo costerà 2 miliardi in più. A Fiuggi modificato il progetto. Finalmente una buona notizia per gli amanti dello sport per i tifosi della squadra locale iscritta al campionato di Promozione e costretta per l’indisponibilità del terreno di gioco a disputare tutte le partite in trasferta.