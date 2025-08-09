Le Prime Pagine dei giornali di sabato 9 agosto 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 9 agosto 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

Santa Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein), vergine e martire carmelitana, patrona d’Europa. Martire per la fede, patrona d’Europa dal 1998, santa Teresa Benedetta della Croce, al secolo Edith Stein, è celebrata dalla Chiesa il 9 agosto. Filosofa ebrea convertita al cattolicesimo, muore nelle camere a gas di Auschwitz nel 1942. (Leggi qui…)

I TITOLI DI MERCOLEDì 9 AGOSTO 1995

Violentata a 12 anni. Roccasecca. Spedizione punitiva contro lo zio della ragazza che aveva picchiato il presunto stupratore. Denunciato un conoscente che frequentava durante le vacanze. La storia andata avanti da tempo, scoperta per caso dei carabinieri intervenuti per sedare la rissa. La ragazza in cura dallo psicologo.

“Fraterni compagni nella vita, uniti nella morte“. Incidente mortale a Sora: i funerali. Mille persone per l’addio a Massimo e Alessandro.

“Mamma non è un’assassina“. Il figlio di Antonietta Ludovici e convinto, come il padre, che la sorella non sia stata uccisa. Nuova perizia sul corpo della ragazza vegliato per sette giorni dalla madre.

“Treno veloce, cittadini beffati“. A Ceccano invece dopo un lunghissimo braccio di ferro, Sindaco e Iricav trattano sugli espropri. Cassino, dure le accuse dell’assessore sui ritardi del Comune. Mentre i lavori sono stati avviati in diversi cantieri della provincia, si discute ancora sulle garanzie per i cittadini e l’ambiente.

Appalto da 3 miliardi per le scuole: scontro in consiglio. Alatri. Per mensa, pulizia e trasporti. Una Coop sociale gestirà i servizi per un anno.

Nuovo stop per Colfelice. Il sindaco di San Giovanni blocca i lavori al ponte del diavolo. Il cantiere per costruire la strada d’accesso all’impianto di riciclaggio rovina il reperto romano.

La ex CRDM acquistata per 16 miliardi. Isola del Liri. La cartiera ai gruppi Liri energia e Valbruna Menduni.

LE PRIME PAGINE DI SABATO 9 AGOSTO 2025





