Le Prime Pagine dei giornali di sabato 9 maggio 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 9 maggio 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 9 maggio 2026.

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 8 maggio 2026.

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IL SANTO DEL GIORNO

Sant’Isaia, profeta. Discendente della casa reale di Davide, Sant’Isaia è il maggiore dei cosiddetti “Grandi Profeti” di Israele. Vissuto circa ottocento anni prima di Gesù, la tradizione vuole che abbia avuto vita lunghissima e che, alla fine, sia morto da martire. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDI’ 8 MAGGIO 1996

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 8 maggio 2026.

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IL SANTO DEL GIORNO

San Vittore, martire a Milano. Milano, anno 290. Nell’esercito imperiale militano tre soldati mori: Vittore, Narbore e Felice. Tutti e tre cristiani, tutti e tre preferiscono morire da martiri piuttosto che abiurare la loro fede. Perciò sono ricordati insieme, anche se Vittore muore a Milano, gli altri due a Lodi. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI GIOVEDI’ 9 MAGGIO 1996

Non basta un’isola per fare affari. Spaccati i commercianti su come realizzare corso della Repubblica. C’è chi vuole ancora il blocco del traffico nel fine settimana, altri invece chiedono una serie di iniziative comunali. La mancanza dei parcheggi creerebbe problemi a chi volesse fare spese in centro, meglio levare i ruderi e fare arredi urbani.

Iannarilli riorganizza le truppe di Forza Italia a Frosinone. Il sindaco Fanelli invoca stabilità. Trattative con i consiglieri ribelli che chiedono garanzie precise.

Atti di libidine sulla figlia di 16 anni: i giudici condannano a due anni imprenditore. È stata per quasi un anno con quel mostruoso segreto dentro di sé. Poi la ragazza che all’epoca dei fatti aveva 15 anni dalla sua abitazione di Ferentino si rifugiò nella casa della nonna paterna. Alla quale raccontò tutto.

Pochi agenti, sciopero della fame. La polizia penitenziaria protesta nel carcere del capoluogo.

Uccisa con una coltellata al cuore. Dramma della gelosia a Roccasecca, un operaio ammazza la moglie. La donna, che aveva una relazione extraconiugale, all’ennesima richiesta di separazione del marito ha detto di volere la loro villetta, da qui la tragedia. Lui Santino Tasciotti di 43 anni che lavora alla Penny Italia è descritto come un uomo molto mite. Lei Rocchetta Pagano di 37 anni, donna delle pulizie e madre di due figli.

Anagni, niente crisi in giunta. Porte chiuse a Rifondazione.

LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI SABATO 9 MAGGIO 2026