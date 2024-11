Le Prime Pagine dei giornali di sabato 9 novembre 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio sabato 9 novembre 2024

Santi Maria e Neone, martiri. Nell’anno 257 l’imperatore Valeriano ordina una nuova persecuzione di cristiani. Nella spirale di sangue finisce anche una famiglia greca: Ippolito, la sorella Paolina col marito Adria e i giovani figli Maria e Neone. Nell’VIII secolo le loro spoglie vengono traslate nella chiesa romana di S. Agata

I TITOLI DI MERCOLEDI’ 9 NOVEMBRE 1994

“Fatemi restare in carcere“. Appello di un giovane senza casa, senza famiglia e senza lavoro. Il dramma di Adriano D’Alessio che rifiuta la libertà perché teme anche di commettere altri reati. L’avvocato Maietta: “Non ha più la madre, che è morta l’anno scorso in un incidente e il padre, un alcolizzato, è sparito dalla circolazione“.

Assenze sospette, il Ministero apre un’inchiesta. Conservatorio di Frosinone, direttore nel mirino. La Procura della Repubblica, intanto, sta appurando come mai, pur senza permessi, Tigani non sarebbe quasi mai mai stato presente a scuola.

Titoli rubati, manette pronte per due. Polizia sulle tracce dei responsabili del maxi colpo al Credito Sportivo. Presto sviluppi nell’inchiesta avviata dopo la denuncia dell’ex sindaco Giuseppe Marsinano che stava per monetizzare 200 milioni di lire.

Caccia ai falsi revisori d’auto. I truffatori stanno cercando di far sparire i libretti sospetti. Dopo l’incriminazione di 50 persone per l’uso dei bolli contraffatti ora spuntano nuove piste. Molti automobilisti confermano alla polizia di avere affidato in buona fede il loro automezzo ai tecnici per il disbrigo della revisione periodica.

Quattromila operai ai due comizi contro il Governo. Larizza ed Epifani alla Fiat. Riuscite le manifestazioni in preparazione dello sciopero di sabato prossimo. D’Antoni nel capoluogo all’assemblea sindacale confederale.

Alta velocità, la beffa degli espropri. Dilaga la protesta in Ciociaria per le offerte avanzate da Iricav1. Cresce la tensione a Castro dei Volsci e Pignataro dove da lunedì è stato occupato il Municipio in segno di protesta. Un appello al Prefetto.

