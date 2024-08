Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 2 agosto 2024

[TEST DI LUSSO] La squadra di Vivarini affronterà sabato sera allo “Stirpe” la Lazio dell’ex Baroni nella quinta amichevole precampionato. Soltanto il 16 marzo la sfida sullo stesso terreno metteva in palio 3 punti pesanti per la classifica del massimo campionato. Il tecnico giallazzurro cerca utili indicazioni in vista degli impegni ufficiali