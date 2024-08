Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 9 agosto 2024

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 9 agosto 2024

Santa Teresa benedetta della Croce (Edith Stein). Martire per la fede, patrona d’Europa dal 1998, santa Teresa Benedetta della Croce, al secolo Edith Stein, è celebrata dalla Chiesa il 9 agosto. Filosofa ebrea convertita al cattolicesimo, muore nelle camere a gas di Auschwitz nel 1942. (Leggi qui).

I TITOLI DI MARTEDI 9 AGOSTO 2022

Cocaina, latitante per 22 anni. Un camionista è stato arrestato ad un posto di controllo dai carabinieri. Il mandato di cattura internazionale spiccato dal Perù per traffico di droga.

Canapa, superato il test siccità: piante pronte per il taglio. Il progetto “Green Valley”: attesa per le analisi per verificare la capacità depurativa sui terreni e l’utilizzo come bioplastica.

Sversamenti notturni, scatta l’allarme. Rio delle Fontanelle, in questi giorni attenzionato dagli ambientalisti. Ieri mattina è andato in blocco l’impianto di sollevamento nella zona industriale Cosilam: avvertiti olezzi nauseabondi. I comitati ambientalisti chiedono verifiche sulle acque irrigue distribuite nella zona dal Consorzio di Bonifica.

«Peccato per gli errori, ma possiamo crescere». L’analisi di Grosso dopo la sconfitta con il Monza: «In squadra tanti ragazzi, dobbiamo fare maggiore attenzione a quei dettagli che decidono una partita».

