Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 1 maggio 2026.
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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 1 maggio 2026.
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IL SANTO DEL GIORNO
San Giuseppe lavoratore, sposo della Beata Vergine Maria, protettore dei lavoratori. Si ricorda oggi San Giuseppe, il padre terreno di Gesù, nella sua veste di falegname, a testimonianza del fatto che anche il lavoro umile può rendere l’uomo partecipe del progetto divino della salvezza. I lavoratori cristiani lo venerano come Patrono. (Leggi qui).
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI LUNEDì 1 MAGGIO 2006
L’auto si ribalta: muore donna incinta. La macchina sbanda durante il temporale e finisce contro un muro. Picinisco. La 33enne era al terzo mese di gravidanza. Quasi illeso il marito, consigliere comunale.
Schietroma agli elettori: «Non avrò incarichi di governo, vi spiego il perché».
In gita con Walter Bonatti. Il mito dell’alpinismo farà da guida a mille bambini ad Arpino Torna Naturalmente in Ciociaria con un ospite d’eccezione. Appuntamento il 13 maggio.
Frosinone d’attacco, pari al San Paolo. Dopo tre minuti segna Morfù, poi il pari di Sosa. Vince anche la Torres: è a due punti.
LE PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI VENERDì 1 MAGGIO 2026
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