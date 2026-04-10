Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 10 aprile 2026

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 10 aprile 2026

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Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 10 aprile 2026.

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IL SANTO DEL GIORNO

Santa Maddalena di Canossa, vergine, fondatrice dei Figli e delle Figlie di Carità. Fondatrice delle Figlie della Carità, era così determinata nel realizzare la volontà di Dio nella sua vita da meritare il soprannome di “Napoleone in gonnella”. Contraria al rigorismo, chiedeva alle sue religiose di vivere con gioia e semplicità. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MERCOLEDI’ 10 APRILE 1996

Scuola di ladri, scovato il maestro. Denunciata dalla polizia la mente della banda degli Swatch. E accusato di ricettazione e concorso in furto aggravato. Con lui salgono a sette i componenti della gang. Gli investigatori si concentrano ora sul ruolo esatto dell’organizzatore e sul recupero della refurtiva.

Dini presenta Testa e Rossi in due comizi. Tofani di Alleanza Nazionale accusa. A Cassino la campagna elettorale. Il candidato del Polo denuncerà il presidente alla magistratura.

“Mamma non ti preoccupare, sono al sicuro“. Ore di angoscia in casa pellegrino. Il funzionario di Cassino ancora prigioniero nell’ambasciata USA assediata dai ribelli in Liberia.

Parà scomparso per una multa. Allievo dell’80º fanteria di Cassino terrorizzato dalle conseguenze. I carabinieri si erano recati nella sua casa per notificare il mancato pagamento di una contravvenzione. Il padre del giovane, che risiede a Siracusa, nei giorni scorsi è giunto in città per trovare le tracce del figlio oggi caporale maggiore a Pisa.

Tabacco a gonfie vele, i produttori prevedono incassi per 10 miliardi. A Pontecorvo al via la campagna 1996.

Omicidio, ufficiali a giudizio. Inizia a Busto Arsizio il processo per la morte di un sottotenente di Cassino. Antonio Ferrari, di 20 anni, rimase coinvolto in un incidente mentre dava le lezioni di guida ad un carrista.

LE PRIME PAGINE DI VENERDI’ 10 APRILE 2026