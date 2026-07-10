Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 10 luglio 2026

Dopo Pievani sulla natura dell’intelligenza, Friedman sulla sua politica, Ferraris sulla sua economia, il Festival della Filosofia di Veroli ha ospitato il direttore del Foglio. Claudio Cerasa ha parlato di informazione, creatività e futuro. E ha detto una cosa che vale come bussola: l’AI darà molte risposte. Le domande migliori le faranno ancora le persone