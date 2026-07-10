Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 10 luglio 2026

Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 10 luglio 2026
*
Le Prime Pagine dei quotidiani in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 10 luglio 2026
*
IL SANTO DEL GIORNO
SANTE RUFINA E SECONDA, MARTIRI SULLA VIA CORNELIA. Rufina e Seconda sono due ragazze cristiane della prima ora. Lo sono anche i loro fidanzati che però rinnegano Cristo per paura delle persecuzioni. Le ragazze si votano allora alla verginità. Furenti, i due giovani le consegnano alle autorità e dunque al martirio che avviene attorno all’anno 260. (Leggi qui).
ACCADDE OGGI – I TITOLI DI LUNEDì 10 LUGLIO 2006
Gargano stamattina davanti ai giudici. L’ex assessore regionale sarà interrogato tre giorni dopo l’arresto per corruzione. Ieri la visita di Iannarilli nel carcere di Regina Coeli: «L’ho trovato provato, è molto preoccupato per la sua famiglia».
Light jet e super-software: aeroporto più vicino. Ecco i piani dell’Amministrazione provinciale per far decollare il terzo scalo del Lazio. Frosinone pronta a ripercorrere la strada della Società aeroporto del Tronto: costi ridotti e massima flessibilità a favore degli utenti.
Corsi sindaco di Sgirgola, prima vittoria al Tar. Prima importante vittoria nella querelle per il terzo mandato da sindaco per Antonio Corsi di Fi, attuale primo cittadino di Sgurgola. Il Tar del Lazio, ha rigettato il ricorso presentato dal centrosinistra.
Sette volti nuovi per il Frosinone in B. Il patron Stirpe: «Rispettate le richieste del mister, ma se serve interverremo»
LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI DI VENERDì 10 LUGLIO 2026
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.