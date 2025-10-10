Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 10 ottobre 2025

[E’ LA STAMPA, BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 10 ottobre 2025

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 10 ottobre 2025.

IL SANTO DEL GIORNO

San Paolino, vescovo di York, discepolo di San Gregorio Magno. Il monaco Paolino viene inviato da Papa San Gregorio Magno a ri-evangelizzare la Britannia, dove ormai dominano popolazioni pagane come gli Angli e i Sassoni. Consacrato vescovo di York, Paolino riesce a convertire anche il re grazie alla sua “cristianizzazione graduale”. Muore nel 664. (Leggi tutto)

ACCADDE OGGI – I TITOLI DI MARTEDI’ 10 OTTOBRE 1995

Al Tar l’appalto miliardario. Mentre prosegue l’inchiesta giudiziaria dopo l’esposto presentato da una delle ditte che è stata esclusa, quattro società impugnano l’esito della gara bandita dalla Usl. Una delle imprese del pool vincitore è la Seine di Cassino: alla Camera di Commercio nel ’94 non risultava avesse dipendenti.

Vigilantes in rivolta. Troppi abusivi e lavoro eccessivo. Protestano in 250.

Lucciola fa arrestare il suo protettore albanese. La Ciociaria sembra essere diventato il crocevia della prostituzione sbarcata dall’Albania.

Lavori pubblici e paralisi. A Cassino intervista all’assessore Mauro Cernesi, in carica da 100 giorni, sulle opere incompiute o mai avviate. Dei 70 miliardi di investimenti previsti, il Comune non ha speso nulla.

Il sindaco accusa l’Enel. Prende troppa acqua dal Liri. Fiume ridotto a stagno paludoso.

“Non sono un assassino, lo giuro“. Delitto di Cassino. Interrogato il caporale Nicola Cicala accusato di avere ucciso l’infermiere Renato Lena.

Paliano, assegnazioni irregolari delle case popolari: avviate le indagini. Ha deciso di portare avanti la sua battaglia per scoprire le presunte irregolarità sull’assegnazione di 12 alloggi dell’Istituto Case Popolari di Frosinone, un disoccupato di Paliano giovedì ha denunciato ai carabinieri il Comune ed il sindaco.



