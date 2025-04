Le Prime Pagine dei giornali di venerdì 11 aprile 2025

[E’ LA STAMPA BELLEZZA] Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 11 aprile 2025

IL SANTO DEL GIORNO

Santo Stanislao, vescovo di Cracovia e martire. Vescovo di Cracovia dal 1072, Stanislao è un pastore sollecito con i poveri e uno strenuo difensore della fede e della morale. Non esiterà dunque a scomunicare il re di Polonia Boleslao II a causa della sua vita dissoluta; proprio per mano di questo subirà il martirio nel 1079. (Leggi)

I TITOLI DI GIOVEDI’ 11 APRILE 2024

Nozze e debiti, nessuna truffa. Archiviata l’inchiesta sul 47enne di Ferentino che non aveva saldato le spese del banchetto. Il caso dopo la denuncia dei ristoratori. Lo sposo: “Incubo finito, rovinato il giorno più bello”.

Motorshow nel piazzale, il pasticcio dei permessi: bloccato lo spettacolo. Il Comune non ha potuto rilasciare l’ok per carenza di documentazione. L’evento sportivo era previsto per oggi: già montate le tribune per gli spettatori.

Segregata in casa, si chiude in bagno e chiama i soccorsi. All’arrivo dei carabinieri il compagno stava sfondando la porta. Vittima una 25enne, è stata trasferita in una struttura protetta.

Stellantis, un tavolo per il rilancio. Il Ceo Tavares ha rassicurato sulla permanenza in Italia, ma la Uilm chiede un confronto urgente al ministero. Spaccatura sull’ingresso di un altro produttore di auto. La Fiom: “Con un secondo costruttore effetti positivi“.

Napoli, sirene per Soulé. A tre giorni dalla delicata sfida del “Maradona”, il club partenopeo avrebbe messo nel radar il gioiellino argentino. Frosinone, solo poco meno di quattro mesi fa l’impresa in Coppa Italia: ora con Calzona gli azzurri sono più compatti

*

Le prime pagine dei giornali in distribuzione nelle edicole del Lazio venerdì 11 aprile 2025.